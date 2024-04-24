Дружина Решетніка зворушила кадрами 90-річного дідуся у компанії правнуків (фото)
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Жінка показала, як вправно дідусь грає у бадмінтон
Дружина зіркового ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка – блогерка Христина Решетнік – розповіла про свого ддуся, який відсвяткував 90-річний ювілей. Дідусь у поважному віці зберіг бадьорість духу, він веде активний спосіб життя та насолоджується кожним моментом.
Христина на сторінці в Instagram розмістила низку кадрів з дідусем. Жінка показала, як вправно дідусь грає у бадмінтон з усіма членами його великої родини й бавиться з правнуками на свіжому повітрі.
"Неймовірна людина, вчитель з української мови та літератури, письменник і просто найкращий дідусь і прадідусь! Ми щасливі, що ти даруєш нам своє тепло, обійми, знання. Ти – енциклопедія, що знає відповіді на всі запитання! Боже, пишу це і не віриться, що мені так пощастило! Дідусю, найцінніші моменти, коли ми разом всією великою родиною збираємось на свята з тобою! Будь нам здоровий іще багато років! І нехай гра в бадмінтон не закінчується ніколи", — тепло звернулася до рідної людини Решетнік.
На кадрах видно, що всі щасливі та зайняті активним відпочинком, тож дідусеві не має часу нудьгувати з такою компанією.
Раніше "Телеграф" писав, що Лілія Ребрик зачарувала кадрами зі своїми трьома доньками. Знаменитість відпочивала з дітьми в дворі заміського будинку.