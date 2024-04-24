Жена Решетника тронула кадрами 90-летнего дедушки в компании правнуков (фото)

Женщина показала, как умело дедушка играет в бадминтон

Жена звездного ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника – блогер Кристина Решетник – рассказала о своем дедушке, который отпраздновал 90-летний юбилей. Дедушка в почтенном возрасте сохранил бодрость духа, он ведет активный образ жизни и наслаждается каждым моментом.

Кристина на странице в Instagram разместила ряд кадров с дедушкой. Женщина показала, как умело дедушка играет в бадминтон со всеми членами его большой семьи и отдыхает с правнуками на свежем воздухе.

Во время игры в бадминтон. Фото instagram.com/kristina_reshetnik

С семьей играть интереснее. Фото instagram.com/kristina_reshetnik

"Невероятный человек, учитель по украинскому языку и литературе, писатель и просто лучший дедушка и прадедушка! Мы счастливы, что ты даришь нам свое тепло, объятия, знания. Ты – энциклопедия, знающая ответы на все вопросы! Боже, пишу это и не верится, что мне так повезло! Дедушка, самые ценные моменты, когда мы вместе всей семьей собираемся на праздники с тобой! Будь нам здоров еще много лет!" — тепло обратилась к родному человеку Кристина.

На кадрах видно, что все счастливы и заняты активным отдыхом, поэтому у дедушки нет времени скучать с такой компанией.

С правнуками. Фото instagram.com/kristina_reshetnik

Ранее "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик очаровала кадрами со своими тремя дочерьми. Знаменитость отдыхала с детьми во дворе загородного дома.