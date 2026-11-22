Приготування чотирьох порцій займає близько 20 хвилин

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Щоб на смаженій рибі утворилася тонка хрустка скоринка, іспанський шеф-кухар Альфредо Восмедіано радить змішати пшеничне борошно з крижаною водою. У цей кляр занурюють обсушене філе й одразу перекладають його в гарячу олію.

Спосіб нагадує приготування японської темпури, пише Los Andes. Кляр перемішують недовго: якщо збивати його надто ретельно, він може втратити легкість.

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"Найхрусткішу смажену рибу готують не з панірувальними сухарями та яйцем, а з водою й борошном", – сказав шеф-кухар Альфредо Восмедіано.

На 600 г філе білої риби без кісток візьміть 150 г борошна, 200 мл крижаної води й три кубики льоду. Наріжте філе однаковими шматками, промокніть паперовим рушником і посоліть, використавши чайну ложку солі. Змішайте борошно з водою й льодом: дрібні грудочки можна залишити. Злегка обкачайте рибу в борошні, відклавши для цього ще три столові ложки, струсіть надлишок і занурте шматки в кляр.

Перед зануренням у кляр зі шматків філе струшують зайве борошно Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розігрійте олію в глибокій сковороді до 175–185 °C. Смажте рибу невеликими партіями приблизно три-чотири хвилини, залежно від товщини шматків, доки кляр не підрум’яниться, а філе не приготується. Перекладіть рибу на решітку, щоб пара не розм’якшила скоринку, і відразу подавайте з лимоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку олію краще використовувати для смаження риби, щоб вона не прилипала до сковорідки.