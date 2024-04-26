"Величезна перевтома": Анастасія Приходько збентежила шанувальників станом здоров’я

Приходько вирішила взяти творчу паузу

Українська співачка Анастасія Приходько, яка жорстко захейтила пісню Jerry Heil та Аlyona Аlyona, розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Вона пояснила, чому її організм виснажився.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця наголосила, що через напружений графік концертів майже не відпочивала. Відповідно здоров’я сказало – стоп.

Артистка наголосила, що дала 80 концертів за рік, з яких вісім підряд минулого тижня. "А потім ще зйомки кліпу, побутові проблеми, бізнес, діти, школа, війна, новини, стрес. Мамі сказали лежати! Відпочити і притримати коней", — висловилася Анастасія.

Лікарі порадили Анастасії відпочити. Фото instagram.com/prykhodko_official/

Приходько вирішила взяти творчу паузу та повноцінно відпочити. "Я йду у відпустку. Все! В мене величезна перевтома, серце та тиск", — наголосила виконавиця.

Анастасія Приходько додала, що усі намагання виправдали себе, результат роботи – чудовий. Також зірка згадала і про кліп, який знімали вчора.

Приходько виснажилася. Фото instagram.com/prykhodko_official/

Співачка не втрачає почуття гумору і зазначила, що ці жертви були варті того, щоб отримати хоча б гарний результат роботи. Зокрема, згадала вона про новий кліп, який знімали вчора.

"Проте кліп гарний зняли", — резюмувала втішена Приходько.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Анастасія Приходько потрапила в ДТП на Черкащині. Анастасія не розповідала подробиць аварії, проте пожалілася на стан доріг.