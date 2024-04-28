В обтислій сукні з глибоким декольте: Різ Візерспун засяяла на червоній доріжці (фото)

48-річна актриса нібито не старіє

Зірка "Блондинки в законі" Різ Візерспун завжди відвідує світські заходи у стильних та ефектних вбраннях. 48-річна акторка, яка із дорослою донькою відвідала Тиждень моди у Парижі, вражає моложавим виглядом та не перестає дивувати відвертими сукнями на публіці.

У суботу, 27 квітня, відбулася церемонія нагородження AFI Life Achievement Award Ніколь Кідман, на яку зібралася вся голлівудська еліта. Це найвища нагорода, яку присуджує Американський інститут кіномистецтва. Серед зірок була присутня Різ Візерспун.

Так, для цієї події акторка обрала чорну сукню в підлогу з вирізом на нозі. Глибоке декольте зробило лук більш ефектним та красивим, а виріз на сукні оголив стрункі ноги акторки. Сукня підперезана тонким паском, який підкреслив струнку талію Різ. Доповнила свій образ зірка тендітними босоніжками в тон, акцентними сережками і масивним золотим браслетом.

Фото: Getty Images

Макіяж зірка зробила з акцентом на очі, і злегка виділила вилиці. Зачіску акторка обрала просту і вишукану водночас — вклала пряме розпущене волосся.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вікторія Бекхем гучно відсвяткувала своє 50-річчя. Зірка запросила голлівудських зірок і святкувала у приватному лакшері клубі