В облегающем платье с глубоким декольте: Риз Уизерспун засияла на красной дорожке (фото)

48-летняя актриса будто бы не стареет

Звезда "Блондинки в законе" Риз Уизерспун всегда посещает светские мероприятия в стильных и эффектных нарядах. 48-летняя актриса, которая со взрослой дочерью посетила Неделю моды в Париже, поражает моложевым видом и не перестает удивлять откровенными платьями на публике.

В субботу, 27 апреля, прошла церемония награждения AFI Life Achievement Award Николь Кидман, на которую собралась вся голливудская элита. Это самая высокая награда, которую присуждает Американский институт киноискусства. Среди звезд присутствовала Риз Уизерспун.

Да, для этого события актриса выбрала черное платье в пол с вырезом на ноге. Глубокое декольте сделало лук более эффектным и красивым, а вырез на платье обнажил стройные ноги актрисы. Тонкий поясок идеально подчеркнул стройную талию Риз. Дополнила свой образ звезда хрупкими босоножками в тон, акцентными серьгами и массивным золотым браслетом.

Фото: Getty Images

Макияж звезда сделала с акцентом на глаза, и слегка выделила скулы. Прическу актриса выбрала простую и изысканную одновременно — уложила прямые распущенные волосы.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктория Бекхэм громко отпраздновала свое 50-летие. Звезда пригласила голливудских звезд и праздновала в частном лакшере клубе.