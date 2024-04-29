У пишній м’ятній сукні: Меліссу Маккарті упіймали на вулицях Лос-Анджелеса (фото)

Знаменитість була у чудовому настрої, багато посміхалася та охоче фотографувалася

Американська акторка і комедіантка Мелісса Маккарті, яка співпрацювала з Вєркою Сердючкою, потрапили в об’єктив фотографів на вулицях Лос-Анджелеса. 53-річна знаменитість була в яскравому весняному образі та прикувала до себе погляди.

Акторка обрала пишну сукню м’ятного кольору. Образ чудово доповнив піджак такого ж відтінку та лакові черевики на масивній платформі та підборах.

Чарівна Мелісса. Фото Getty Images

Кілька великих каблучок прекрасно вписалися в загальну картину. Серед аксесуарів – невелика сумочка в кольорах райдуги. Мелісса розпустила волосся, яке було трохи підкручене. Жінка була у чудовому настрої, багато посміхалася та охоче фотографувалася.

Мелісса Маккарті в м'ятному кольорі. Фото Getty Images

Додамо, що Мелісса Маккарті відома передусім тим, що знімалася у типових, але зазвичай справді смішних американських комедіях, та висміювала себе в якості головної героїні в усіх проявах. Відомі стрічки за її участю: "Піймай шахрайку, якщо зможеш", "Озброєні та небезпечні", "Теммі", "Святий Вінсент", "Шпигунка", "Мисливці на привидів", "Леді Бос".

Раніше "Телеграф" писав, що 57-річна Сальма Гаєк вразила нев'янучою красою. Вона була у розкішній довгій сукні синього кольору, яка відкривала плечі та переливалася на сонці.