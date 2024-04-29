В пышном мятном платье: Мелиссу Маккарти поймали на улицах Лос-Анджелеса (фото)

Знаменитость была в отличном настроении, много улыбалась и охотно фотографировалась

Американская актриса и комедиантка Мелисса Маккарти, которая сотрудничала с Веркой Сердючкой, попала в объектив фотографов на улицах Лос-Анджелеса. 53-летняя знаменитость была в ярком весеннем образе и приковала к себе взгляды.

Актриса выбрала пышное платье мятного цвета. Образ прекрасно дополнил пиджак такого же оттенка и лаковые ботинки на массивной платформе и каблуке.

Очаровательная Мелисса. Фото Getty Images

Несколько больших колец прекрасно вписались в общую картину. Среди аксессуаров – небольшая сумочка в цветах радуги. Мелисса распустила волосы, которые были немного подкручены. Женщина была в отличном настроении, много улыбалась и охотно фотографировалась.

Мелисса Маккарти в мятном цвете. Фото Getty Images

Мелисса Маккарти известна прежде всего тем, что снималась в типичных, но обычно действительно смешных американских комедиях, и высмеивала себя в качестве главной героини во всех проявлениях. Известные ленты с ее участием: "Поймай мошенницу, если сможешь", "Вооруженные и опасные", "Темми", "Святой Винсент", "Шпионка", "Охотники на привидений", "Леди Босс".

Ранее "Телеграф" писал, что 57-летняя Сальма Хайек поразила неувядающей красотой. Она была в роскошном длинном платье синего цвета, которое открывало плечи и переливалось на солнце.