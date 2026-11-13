Не спешите покупать новый диван: три способа вернуть старой мебели аккуратный вид

Выбор зависит от состояния ткани и того, что под ней

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Профессиональная чистка помогает удалить загрязнения с дивана, съемный чехол скрывает изношенную ткань, а перетяжка заменяет ее. Эти способы решают разные проблемы: пятна, потертости и повреждения обивки требуют разного подхода.

О различиях между чисткой, чехлом и перетяжкой рассказывает "Телеграф". Профессиональная чистка уместна, когда обивка целая, но загрязнена: способ обработки подбирают с учетом материала, а результат зависит от происхождения и давности пятен, поэтому их полное удаление не гарантировано.

Результат профессиональной чистки зависит от происхождения и давности пятен Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Съемный чехол скрывает потертости, выцветшие участки и пятна, оставшиеся на ткани. Он также позволяет изменить вид дивана без демонтажа обивки. В то же время чехол не устраняет загрязнения под ним и не восстанавливает просевшее сиденье. Посадка зависит от размера и формы мебели, а возможность стирки – от требований к уходу за изделием.

При перетяжке старую обивку снимают и заменяют новой – это способ избавиться от порванной или сильно изношенной ткани. Если наполнитель потерял форму или каркас поврежден, эти части требуют отдельного восстановления: сама замена ткани не вернет дивану удобство. Объем работ здесь больше, чем при установке съемного чехла.

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