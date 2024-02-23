Теща должна была остаться довольной: в Одесской области замкомбата использовал бойцов в личных целях

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области. Он почти год заставлял подчиненных строить частный дом.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР. Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.

Так, в августе 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины строить имение для его тещи под Одессой. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн.

Заместитель командира обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, по материалам Государственного бюро расследования суд передал Нацагентству по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата. Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн. 700 тыс. грн.