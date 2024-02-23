Теща мала бути задоволена: на Одещині замкомбата використовував бійців у власних цілях

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника командира батальйону однієї з військових частин Одеської області.Він майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Зазначається, що обвинувальний акт направлено до суду.

Так, у серпні 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн.

Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідування суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.