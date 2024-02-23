Украинцы могут не платить за коммуналку: юрист назвала условие

Необходимо обратиться к поставщику услуг, но есть условие

С начала полномасштабной войны России против Украины немало украинцев вынужденно покинули свои дома. В связи с этим у многих возник вопрос, должны ли они платить за жилищно-коммунальные услуги, если ими не пользуются.

По словам юриста из Кропивницкого Дарьи Макаровой, украинцы могут не платить за ряд коммунальных услуг на вполне законных основаниях. О том, кто и на каких условиях может игнорировать платежки, она сообщила в комментарии изданию "Гречка".

Так, в случае, если владелец не проживает в квартире или частном доме и не передал его в аренду, то некоторые коммунальные услуги можно не оплачивать. Для этого следует обратиться к поставщикам услуг с соответствующим заявлением.

"Чтобы не платить за услуги, необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением и документами, подтверждающими факт отсутствия человека по месту жительства", — объяснила юрист.

Условия, чтобы иметь право не платить за коммунальные услуги следующие: бытовой потребитель не проживает в собственном доме более 30 календарных дней, а также отсутствуют счетчики (кроме теплоснабжения). Факт не проживания по месту регистрации нужно подтвердить, например, справкой ВПЛ, с места работы или лечения, документом, подтверждающим службу в ВСУ.

Дарья Макарова добавила, что данная норма не распространяется на потребителей, у которых дома установлены светчики. В таких случаях объем потребленных услуг определяется согласно показателям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с апреля 2024 года в крупных городах Украины поднимутся тарифы на воду. Это связано с финансовыми проблемами, вызванными долгами потребителей и водоканалов перед кредиторами.