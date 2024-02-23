Українці можуть не платити за комуналку: юрист назвала умову

Необхідно звернутися до постачальника послуг, але є умова

З початку повномасштабної війни Росії проти України чимало українців вимушено залишили свої домівки. У зв’язку з цим у багатьох виникло питання, чи мають вони платити за житлово-комунальні послуги, якщо ними не користуються.

За словами юриста з Кропивницького Дар`ї Макарової, українці можуть не платити за низку комунальних послуг на цілком законних підставах. Про те, хто і на яких умовах може ігнорувати платіжки, вона повідомила у коментарі "Гречка".

Так, якщо власник не проживає в квартирі або приватному будинку і не передав його в оренду, то деякі комунальні послуги можна не оплачувати. Для цього слід звернутися до постачальників послуг із відповідною заявою.

"Щоб не платити за послуги, необхідно звернутися до постачальника послуг із письмовою заявою та документами, що підтверджують факт відсутності людини за місцем проживання", — пояснила юрист.

Умови, щоб мати право не сплачувати за комунальні послуги, такі: побутовий споживач не проживає у власному будинку більше 30 календарних днів, а також відсутні лічильники (крім теплопостачання). Факт не проживання за місцем реєстрації потрібно підтвердити, наприклад, довідкою ВПО, з місця роботи чи лікування, документом, що підтверджує службу до ЗСУ.

Дар`я Макарова додала, що ця норма не поширюється на споживачів, у яких будинки встановлені лічильники. У такому разі обсяг спожитих послуг визначається відповідно до показників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з квітня 2024 року у великих містах України піднімуться тарифи на воду. Це з фінансовими проблемами, викликаними боргами споживачів і водоканалів перед кредиторами.