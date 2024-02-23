"Чтобы умерли Байден и Зеленский": в Беларуси промывали мозги вывезенным из Украины детям, помогал ЮНИСЕФ

Около 2,5 тысяч маленьких украинцев были незаконно вывезены в "летние лагеря"

Сотрудники белорусского отделения Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) причастны к депортации детей с оккупированных территорий в Беларусь. Туда маленьких украинцев привозили якобы в летние лагеря, но на самом деле их идеологически обрабатывали пропагандисты, прививая ненависть к Украине.

Всего за первые полтора года полномасштабной войны в Беларусь было вывезено почти 2,5 тысяч детей. Об этом сообщается в расследовании журналистов проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

ЮНИСЕФ организовывала отдых в летних лагерях совместно с белорусским подразделением Красного Креста. Софинансирование взял на себя также "Фонд паралимпийца Алексея Талая". Для этого в 2022 году они запустили программу под названием "Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году".

Эта информация появилась в доступе благодаря хакерам, которые выступают против Лукашенко. Они слили внутреннюю документацию белорусских подразделений международных организаций.

В августе 2022 года ЮНИСЕФ и Красный Крест организовывали "отдых" для детей из оккупированных территорий в двух летних лагерях: "Липки" в Витебской области и "Березки" (Гродненская область). Там маленьких украинцев идеологически обрабатывали.

В лагере "Дубрава" для детей провели "концерт". Во время выступления их пытались заставить ненавидеть Украину, президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. В то же время рассказывали, что Путин будет процветать, а Россия должна контролировать территорию Украины.

Журналисты пообщались с родителями детей, которых вывезли на такой "отдых". Они рассказали, что происходило в этих "идеологических лагерях Лукашенко". Детей возили на полигоны, знакомили с оружием и заставляли слушать лекции силовиков. Также проводились разговоры, в которых звучали российские нарративы, оправдывающие агрессию против Украины.

"Схемы" обратились за комментарием к представительству ЮНИСЕФ в Беларуси и направили запрос в штаб-квартиру организации, которая находится в США. Ответа к моменту выхода материала не было.

Позднее ситуацию прокомментировал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Он заявил, что международные организации больше не финансируют подобные программы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что международным следователям удалось найти восемь детей, которых депортировала Россия. Их использовали пропагандисты в своих целях. Вся необходимая информация была передана украинской стороне.

Также ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, сколько депортированных детей вернула Украина. Статистика не радует.