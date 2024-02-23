"Щоб померли Байден та Зеленський": у Білорусі промивали мізки вивезеним з України дітям, допомагав ЮНІСЕФ

Близько 2,5 тисяч маленьких українців було незаконно вивезено до "літніх таборів"

Співробітники білоруського відділення Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) причетні до депортації дітей із окупованих територій до Білорусі. Туди маленьких українців привозили нібито до літніх таборів, але насправді їх ідеологічно опрацьовували пропагандисти, прищеплюючи ненависть до України.

Всього за перші півтора роки повномасштабної війни до Білорусі було вивезено майже 2,5 тисячі дітей. Про це повідомляється у розслідуванні журналістів проекту "Схеми" ("Радіо Свобода").

ЮНІСЕФ організовувала відпочинок у літніх таборах спільно з білоруським підрозділом Червоного Хреста. Співфінансування взяв на себе також "Фонд паралімпійця Олексія Талая". Для цього у 2022 році вони запустили програму під назвою "Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України у літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року".

Ця інформація з’явилася у доступі завдяки хакерам, які виступають проти Лукашенка. Вони злили внутрішню документацію білоруських підрозділів міжнародних організацій.

У серпні 2022 року ЮНІСЕФ та Червоний Хрест організовували "відпочинок" для дітей з окупованих територій у двох літніх таборах: "Липки" у Вітебській області та "Берізка" (Гродненська область). Там маленьких українців ідеологічно опрацьовували.

У таборі "Дубрава" для дітей провели "концерт". Під час виступу їх намагалися змусити ненавидіти Україну, президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Водночас розповідали, що Путін процвітатиме, а Росія має контролювати територію України.

Журналісти поспілкувалися з батьками дітей, яких вивезли на "відпочинок". Вони розповіли, що відбувалося у цих "ідеологічних таборах Лукашенка". Дітей возили на полігони, знайомили зі зброєю та змушували слухати лекції силовиків. Також проводилися розмови, в яких звучали російські наративи, що виправдовують агресію проти України.

"Схеми" звернулися за коментарем до представництва ЮНІСЕФ у Білорусі та направили запит до штаб-квартири організації, яка знаходиться у США. Відповіді на момент виходу матеріалу не було.

Згодом ситуацію прокоментував омбудсмен України Дмитро Лубінець. Він заявив, що міжнародні організації більше не фінансують таких програм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міжнародним слідчим вдалося знайти вісім дітей, яких депортувала Росія. Їх використовували пропагандисти у своїх цілях. Усю необхідну інформацію було передано українській стороні.

Також раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, скільки депортованих дітей повернула Україна. Статистика не тішить.