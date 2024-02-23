Стало известно о подготовке визита Зеленского в Армению: почему это может разозлить Путина

Цель визита Владимира Зеленского пока что не объявлена

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Армению с официальным визитом. Окончательная дата поездки в Ереван еще не обозначена, но, вероятно, она состоится в марте 2024 года.

Об этом сообщает местное издание Factor TV со ссылкой на собственный источник. Переговоры о сроках все еще ведутся между странами.

В комментарии изданию поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Он лишь намекнул, что весна "принесет в Армению много позитивных событий".

Также поверенный прокомментировал возможные последствия для Южного Кавказа от полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дипломат ответил, что Украина готова поддерживать Армению и страна в свою очередь тоже намерена сделать определенные шаги.

"На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая подробностей… вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона", — сказал Валерий Лобач.

Напомним, что Армения является одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций в войне с Украиной. Несмотря на то, что премьер страны Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником Москвы, государство продолжает экспортировать в Россию важные детали. Среди прочего речь идет о полупроводниках и других товаров двойного назначения, которые используют военные РФ.

Вместе с тем 1 февраля 2024 года в Армении вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда. Это означает, что в случае визита Путина в страну, его обязаны будут арестовать и передать суду Гааги. А в ноябре прошлого года Никол Пашинян заявил, что Россия до сих пор не поставила Армении оружие, договора на которое были заключены давным-давно. Учитывая напряженность в отношениях между РФ и Арменией, визит Зеленского может не понравиться Владимиру Путину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отношения между РФ и Арменией ухудшились после того, как путинские солдаты не выполнили своих союзнических обязательств и не помогли решить ситуацию в Нагорном Карабахе. После этого премьер страны Никол Пашинян заявил, что не видит никакого смысла в длительном присутствии российских войск на территории страны. Кроме того, впервые за время членства в ОДКБ Армения отказалась участвовать в сессии организации.