Стало відомо про підготовку візиту Зеленського до Вірменії: чому це може роздратувати Путіна

Мета візиту Володимира Зеленського поки що не оголошена

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Вірменію із офіційним візитом. Остаточна дата поїздки до Єревану ще не визначена, але, ймовірно, вона відбудеться у березні 2024 року.

Про це повідомляє місцеве видання Factor TV із посиланням на власне джерело. Переговори про терміни все ще тривають між країнами.

У коментарі виданню повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не спростував цієї інформації. Він лише натякнув, що весна "принесе до Вірменії багато позитивних подій".

Також повірений прокоментував можливі наслідки для Південного Кавказу від повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дипломат відповів, що Україна готова підтримувати Вірменію, і країна також має намір зробити певні кроки.

"Насправді, зараз можна багато сказати, але я поки що нічого не можу сказати. Через кілька днів ви самі почуєте новину і знатимете, що станеться. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи подробиць… ви побачите через кілька днів. У будь-якому разі наша країна зробить все для врегулювання та стабілізації регіону", — сказав Валерій Лобач.

Нагадаємо, що Вірменія є одним із головних логістичних хабів Кремля для обходу санкцій у війні з Україною. Попри те, що прем’єр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не є союзником Москви, держава продовжує експортувати до Росії важливі деталі. Серед іншого йдеться про напівпровідники та інші товари подвійного призначення, які використовують військові РФ.

Водночас 1 лютого 2024 року у Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це означає, що у разі візиту Путіна до країни, його зобов’язані заарештувати та передати до суду Гааги. А в листопаді минулого року Нікол Пашинян заявив, що Росія досі не поставила Вірменії зброю, договору на яку було укладено давно. Враховуючи напруженість у відносинах між РФ та Вірменією, візит Зеленського може не сподобатися Володимиру Путіну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відносини між РФ та Вірменією погіршилися після того, як путінські солдати не виконали своїх союзницьких зобов’язань та не допомогли вирішити ситуацію в Нагірному Карабаху. Після цього прем’єр країни Нікол Пашинян заявив, що не бачить жодного сенсу у тривалій присутності російських військ на території країни. Крім того, вперше за час членства в ОДКБ Вірменія відмовилася брати участь у сесії організації.