Незадекларированный люкс. "Жена" ТОП-чиновника Нацполиции засветилась в брендах во время войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
20-летний сын украинского чиновника снимает квартиру в Лондоне, что по карману не всем британцам
Семья топ-чиновника Нацполиции Богдана Подсохи вызывает немало вопросов, ведь сын может похвастаться учебой в Лондоне, где снимает квартиру за бешеные деньги, а его вероятная "жена" постоянно появляется в блоге в люксовых брендах и ювелирке. Анна Подсоха кичится праздником лакшеры-жизни во время войны, когда на счету для собрания каждая копейка. Хотя в декларации он обоих не указывает. Разбираемся почему.
Подсоха работает начальником управления стратегических расследований Ровенской области Департамента стратегических расследований Нацполиции. До работы в Ровно Подсоха был начальником УССР (аналогичной службы) в Сумской области, а до этого занимал руководящие должности в структурах полиции на Харьковщине. Это можно узнать из его е-деклараций, которые он исправно подавал, там же есть данные о семье. По крайней мере, данные были до 2020-го года, а затем исчезли. И если исчезновение информации о сыне можно объяснить совершеннолетием и правилами НАПК (детей нужно указывать до 18 лет), то с "женой" не все так однозначно. Причем последняя на днях сменила фамилию в Facebook и начала подписывать себя Анна Золочевская.
Сын
Сын полицейского, 20-летний Артур Подсоха, не упоминается в декларациях Богдана Подсохи с 2020 года. Он в 2022 году поступил в University College London и в таком юном возрасте уже снимает квартиру сам, а Лондон — один из самых дорогих городов в мире для аренды жилья. Поэтому, скорее всего, какие-то расходы на поддержку сына-студента у семьи должны быть.
"Я снимал квартиру и жил сам. Некоторым студентам это может показаться скучным, поэтому они выбрали общежитие или снимать квартиру вместе с друзьями. Но поскольку я действительно ценю свою приватность, полностью частное место является лучшей опцией для меня", — сказал Артур в статье о своем обучении.
Является ли Анна Подсоха женой полицейского?
Последнее имя Анны в электронных декларациях упоминалось в 2020 году в качестве жены, однако в последующих декларациях ее имя исчезло. Может, развелись?
Данных об официальном разводе в судебных реестрах нет. Вместо этого есть целый сериал по искам о разводе и разделе имущества, закончившихся в 2016 году (за 4 года до исчезновения Анны из декларации) ничем. Обе стороны каждый раз передумывали расставаться и делить имущество. Вот так выглядит целая серия судебных тяжб о расторжении брака, которые закончились ничем — Анна и Богдан Подсохи после исков обычно их отозвали:
- 2015 год. Богдан Подсоха подает на развод через суд, отзывает иск, поэтому его так и не рассматривают:
"До начала судебного заседания от истца поступило письменное заявление с просьбой оставить исковое заявление без рассмотрения".
Тогда Подсоха подал на раздел имущества супругов, но суд вернул дело из-за отсутствия юрисдикции на имущество, расположенное вне Московского района Харькова.
- 2016 год. В феврале полицейский снова стремится к разводу и обращается в суд, также просит поделить имущество. На судебном заседании женщина ходатайствовала о предоставлении срока для примирения и суд согласился. Финал — 29 апреля от истца поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения. То же самое касалось раздела имущества.
Продолжали ли Анна и Богдан попытки развестись, сложно сказать. Ведь информацию о разводе от ЗАГСа нельзя увидеть в открытых публичных реестрах. У нас также есть Opendatabot, утверждающий, что она все же является женой госслужащего. Мы пытались позвонить в местный департамент стратегических расследований Ровенской области, где работает полицейский, но указанный на сайте единственный номер (0689510898) не отвечал.
Что в гардеробе Анны Подсохи
У Анны Подсохи есть собственный бизнес и лайфстайл-блог в Facebook и Instagram. В открытой для публики странице Facebook мы видим много интересных люксовых вещей и ювелирных изделий Cartier. На одном из таких фото "жена" позирует в платье от Dolce&Gabbana за две тысячи евро (1950 евро — 80 тыс. 929 грн). Героиня другого образа — объемная черная сумка Chanel с красноречивым лого золотыми буквами за 8230 долларов (316 тыс. 299 грн).
Вот тут Анна выставила свой портрет, где виден браслет-гвоздочек на руке, это — Cartier из желтого золота и 32 бриллиантов. Он стоит 14 тыс. 500 евро (601 тыс. 850 грн). Также можно узнать еще один браслет Love из желтого золота и 10 бриллиантами за 10 тыс. 400 евро (431 тыс. 707 грн)
Вот это селфи в купальнике Dior, где верх стоит 450 евро (18 тыс. 679 грн), бикини – также 450 евро.
На этом фото Анна позирует в трикотажной блузе с красноречивой надписью Cristian Dior, такая же на сайте этого люксового бренда стоит 2 тысячи евро (83 тыс. грн).
На этом фото лук Анны состоит из платья Dolce and Gabbana за 1950 евро (80 тыс. 953 грн.) и голубые туфли Manolo Blahnik за 1075 евро (44 тыс. 628 грн.).
Это платье с леопардовым принтом — Dolce & Gabbana стоит 2043 евро (84 тыс. 800 грн), а дополняет образ сумка от Dior за 3800 евро (157 тыс. 730 грн).
На этой эстетической фотографии женщина позирует в брендовых колготках Gucci за 290 долларов (11 тыс. 145).
На этом фото мы узнали браслет элитного французского бренда Van Cleef & Arpels из белого золота за 6600 евро (273 тыс. 940 грн) и кольца этого бренда, одно из белого золота и бриллиантами стоит 5251 евро (217 тыс. 962 грн).
Кроме этого, женщина часто ездит за границу во время войны, откуда выставляет фото в купальнике и загадочными подписями типа: "Быть женщиной — это уметь бежать так, чтобы наверняка поймали". В ее ленте – фото из Греции, Кипра, Лондона (куда переехал их сын).
Вышеперечисленные вещи "жены" высокопоставленного полицейского стоят более двух миллионов гривен, и это без учета путешествий, расходы семьи на обучение сына в Лондоне и аренды квартиры там. Конечно, у каждого разные доходы и расходы, но противоречивость между роскошным стилем жизни и зарплатами чиновников вызывает вопросы, да еще во время полномасштабной войны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине был замечен один из новейших электрических пикапов класса люкс. Этот автомобиль выпускается ограниченным тиражом в США.