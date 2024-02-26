Незадекларированный люкс. "Жена" ТОП-чиновника Нацполиции засветилась в брендах во время войны

20-летний сын украинского чиновника снимает квартиру в Лондоне, что по карману не всем британцам

Семья топ-чиновника Нацполиции Богдана Подсохи вызывает немало вопросов, ведь сын может похвастаться учебой в Лондоне, где снимает квартиру за бешеные деньги, а его вероятная "жена" постоянно появляется в блоге в люксовых брендах и ювелирке. Анна Подсоха кичится праздником лакшеры-жизни во время войны, когда на счету для собрания каждая копейка. Хотя в декларации он обоих не указывает. Разбираемся почему.

Богдан Подсоха (крайний справа) на совещании генпрокурора Андрея Костина в Ровно

Подсоха работает начальником управления стратегических расследований Ровенской области Департамента стратегических расследований Нацполиции. До работы в Ровно Подсоха был начальником УССР (аналогичной службы) в Сумской области, а до этого занимал руководящие должности в структурах полиции на Харьковщине. Это можно узнать из его е-деклараций, которые он исправно подавал, там же есть данные о семье. По крайней мере, данные были до 2020-го года, а затем исчезли. И если исчезновение информации о сыне можно объяснить совершеннолетием и правилами НАПК (детей нужно указывать до 18 лет), то с "женой" не все так однозначно. Причем последняя на днях сменила фамилию в Facebook и начала подписывать себя Анна Золочевская.

Сын

Сын полицейского, 20-летний Артур Подсоха, не упоминается в декларациях Богдана Подсохи с 2020 года. Он в 2022 году поступил в University College London и в таком юном возрасте уже снимает квартиру сам, а Лондон — один из самых дорогих городов в мире для аренды жилья. Поэтому, скорее всего, какие-то расходы на поддержку сына-студента у семьи должны быть.

Артур Подсоха на своей странице в Facebook рассказывает об обучении в Лондоне

"Я снимал квартиру и жил сам. Некоторым студентам это может показаться скучным, поэтому они выбрали общежитие или снимать квартиру вместе с друзьями. Но поскольку я действительно ценю свою приватность, полностью частное место является лучшей опцией для меня", — сказал Артур в статье о своем обучении.

Является ли Анна Подсоха женой полицейского?

Последнее имя Анны в электронных декларациях упоминалось в 2020 году в качестве жены, однако в последующих декларациях ее имя исчезло. Может, развелись?

Упоминания "жены" в декларациях Богдана Подсохи прекратились. Скрин из YouControl

Данных об официальном разводе в судебных реестрах нет. Вместо этого есть целый сериал по искам о разводе и разделе имущества, закончившихся в 2016 году (за 4 года до исчезновения Анны из декларации) ничем. Обе стороны каждый раз передумывали расставаться и делить имущество. Вот так выглядит целая серия судебных тяжб о расторжении брака, которые закончились ничем — Анна и Богдан Подсохи после исков обычно их отозвали:

В судебном реестре целая серия семейных дел, но все заканчиваются ничем

2015 год. Богдан Подсоха подает на развод через суд, отзывает иск, поэтому его так и не рассматривают:

"До начала судебного заседания от истца поступило письменное заявление с просьбой оставить исковое заявление без рассмотрения".

Тогда Подсоха подал на раздел имущества супругов, но суд вернул дело из-за отсутствия юрисдикции на имущество, расположенное вне Московского района Харькова.

Сначала Подсоха подает на развод через суд, отзывает иск

2016 год. В феврале полицейский снова стремится к разводу и обращается в суд, также просит поделить имущество. На судебном заседании женщина ходатайствовала о предоставлении срока для примирения и суд согласился. Финал — 29 апреля от истца поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения. То же самое касалось раздела имущества.

Здесь вообще ответчик ходатайствовала о времени на примирение

Продолжали ли Анна и Богдан попытки развестись, сложно сказать. Ведь информацию о разводе от ЗАГСа нельзя увидеть в открытых публичных реестрах. У нас также есть Opendatabot, утверждающий, что она все же является женой госслужащего. Мы пытались позвонить в местный департамент стратегических расследований Ровенской области, где работает полицейский, но указанный на сайте единственный номер (0689510898) не отвечал.

Бот, дающий доступ к реестрам, указывает, что Анна все же является женой

Что в гардеробе Анны Подсохи

У Анны Подсохи есть собственный бизнес и лайфстайл-блог в Facebook и Instagram. В открытой для публики странице Facebook мы видим много интересных люксовых вещей и ювелирных изделий Cartier. На одном из таких фото "жена" позирует в платье от Dolce&Gabbana за две тысячи евро (1950 евро — 80 тыс. 929 грн). Героиня другого образа — объемная черная сумка Chanel с красноречивым лого золотыми буквами за 8230 долларов (316 тыс. 299 грн).

Платье за 1950 евро

Сумка за 316 тысяч гривен

Вот тут Анна выставила свой портрет, где виден браслет-гвоздочек на руке, это — Cartier из желтого золота и 32 бриллиантов. Он стоит 14 тыс. 500 евро (601 тыс. 850 грн). Также можно узнать еще один браслет Love из желтого золота и 10 бриллиантами за 10 тыс. 400 евро (431 тыс. 707 грн)

Браслеты от Cartier с бриллиантами.

Вот это селфи в купальнике Dior, где верх стоит 450 евро (18 тыс. 679 грн), бикини – также 450 евро.

Купальник Dior за тысячу долларов

На этом фото Анна позирует в трикотажной блузе с красноречивой надписью Cristian Dior, такая же на сайте этого люксового бренда стоит 2 тысячи евро (83 тыс. грн).

Еще один Dior, на этот раз блуза стоит 83 тысяч гривен

На этом фото лук Анны состоит из платья Dolce and Gabbana за 1950 евро (80 тыс. 953 грн.) и голубые туфли Manolo Blahnik за 1075 евро (44 тыс. 628 грн.).

Платье Dolce and Gabbana и туфли от Manolo Blahnik

Это платье с леопардовым принтом — Dolce & Gabbana стоит 2043 евро (84 тыс. 800 грн), а дополняет образ сумка от Dior за 3800 евро (157 тыс. 730 грн).

Платье Dolce & Gabbana

На этой эстетической фотографии женщина позирует в брендовых колготках Gucci за 290 долларов (11 тыс. 145).

Колготки Gucci за триста долларов

На этом фото мы узнали браслет элитного французского бренда Van Cleef & Arpels из белого золота за 6600 евро (273 тыс. 940 грн) и кольца этого бренда, одно из белого золота и бриллиантами стоит 5251 евро (217 тыс. 962 грн).

Ювелирные украшения Van Cleef

Кроме этого, женщина часто ездит за границу во время войны, откуда выставляет фото в купальнике и загадочными подписями типа: "Быть женщиной — это уметь бежать так, чтобы наверняка поймали". В ее ленте – фото из Греции, Кипра, Лондона (куда переехал их сын).

Путешествия за границей во время войны

Вышеперечисленные вещи "жены" высокопоставленного полицейского стоят более двух миллионов гривен, и это без учета путешествий, расходы семьи на обучение сына в Лондоне и аренды квартиры там. Конечно, у каждого разные доходы и расходы, но противоречивость между роскошным стилем жизни и зарплатами чиновников вызывает вопросы, да еще во время полномасштабной войны.

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