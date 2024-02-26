Незадекларований люкс. "Дружина" ТОП-посадовця Нацполіції засвітилася в брендах під час війни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
20-річний син українського чиновника винаймає квартиру у Лондоні, що по кишені не всім британцям
Родина топ-чиновника Нацполіції Богдана Подсохи викликає чимало запитань, адже син може похизуватися навчанням в Лондоні, де винаймає квартиру за скажені гроші, а його ймовірна "дружина" постійно з'являється у блозі в люксових брендах та ювелірці. Анна Подсоха хизується святом лакшері-життя під час війни, коли на рахунку для зборів кожна копійка. Хоча у декларації він обох їх не вказує. Розбираємося чому.
Подсоха працює начальником управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. До роботи у Рівному Подсоха був начальником УСР (аналогічної служби) в Сумській області, а до цього — займав керівні посади у структурах поліції на Харківщині. Це можна дізнатися з його е-декларацій, які він справно подавав, там же є дані про родину. Принаймні дані були до 2020-го року, а потім зникли. І якщо зникнення звідти інформації про сина можна пояснити повноліттям та правилами НАЗК (дітей треба вказувати до 18 років), то з "дружиною" не все так однозначно. При чому остання на днях змінила прізвище у Facebook та почала підписувати себе Анна Золочевська.
Син
Син поліціянта, 20-річний Артур Подсоха, не згадується у деклараціях Богдана Подсохи з 2020-го року. Він у 2022 році вступив у University College London та в такому юному віці вже винаймає квартиру сам, а Лондон — одне з найдорожчих міст у світі для оренди помешкань. Тому, швидше за все, якісь витрати на підтримку сина-студента у родини мають бути.
"Я винаймав квартиру та жив сам. Деяким студентам це може видатися нудним, тому вони обрали гуртожиток чи винаймати квартиру разом з друзями. Але, оскільки я справді ціную свою приватність, повністю приватне місце є найкращою опцією для мене", — сказав Артур у статті про своє навчання.
Чи є Анна Подсоха дружиною поліціянта?
Востаннє ім’я Анни в електронних деклараціях згадувалося у 2020-му році у якості дружини, проте у наступних деклараціях її ім'я зникло. Можливо, розлучилися?
Даних про офіційне розлучення у судових реєстрах немає. Натомість є цілий серіал з позовів про розлучення й поділ майна, які закінчилися у 2016 році (за 4 роки до зникнення Анни з декларації) нічим. Обидві сторони щоразу передумували розлучатися й ділити майно. Ось так виглядає ціла серія судових позовів про розірвання шлюбу, які закінчилися нічим — Анна й Богдан Подсохи після позовів зазвичай їх відкликали:
- 2015-ий рік. Богдан Подсоха подає на розлучення через суд, відкликає позов, тому його так і не розглядають:
"До початку судового засідання від позивача надійшла письмова заява з проханням залишити позовну заяву без розгляду".
Тоді ж Подсоха подав на поділ майна подружжя, але суд повернув справу через відсутність юрисдикції на майно, розташоване поза Московським районом Харкова.
- 2016 рік. У лютому поліціянт знову прагне розлучення і звертається до суду, також просить поділити майно. На судовому засіданні жінка клопотала про надання строку для примирення і суд погодився. Фінал — 29 квітня від позивача надійшла заява про залишення позову без розгляду. Це ж стосувалося поділу майна.
Чи продовжували Анна та Богдан спроби розлучитися, складно сказати. Адже інформацію про розлучення від РАЦСу не можна побачити у відкритих публічних реєстрах. У нас також є Opendatabot, який стверджує, що вона все ж є дружиною держслужбовця. Ми намагалися зателефонувати до місцевого департаменту стратегічних розслідувань Рівненщини, де працює поліціянт, але вказаний на сайті єдиний номер (0689510898) не відповідав.
Що у гардеробі Анни Подсохи
Анна Подсоха має власний бізнес та лайфстайл-блог у Facebook та Instagram. У відкритій для публіки сторінці Facebook ми бачимо багато цікавих люксових речей та ювелірних виробів Cartier. На одному з таких фото "дружина" позує у сукні від Dolce&Gabbana за майже дві тисячі євро (1950 євро — 80 тис. 929 грн). Героїня іншого образу — об’ємна чорна сумка Chanel із промовистим лого золотими літерами за 8230 доларів (316 тис. 299 грн).
Ось тут Анна виставила свій портрет, де видно браслет-гвіздочок на руці, це — Cartier з жовтого золота та 32-ма діамантами. Він коштує 14 тис. 500 євро (601 тис. 850 грн).Також можна впізнати ще один браслет Love з жовтого золота та 10-ма діамантами за 10 тис. 400 євро (431 тис. 707 грн)
Ось це селфі в купальнику Dior, де верх коштує 450 євро (18 тис. 679 грн), бікіні — також 450 євро.
На цьому фото Анна позує в трикотажній блузі з промовистим написом Cristian Dior, така сама на сайті цього люксового бренду коштує 2 тисячі євро (83 тис. грн).
На цьому фото лук Анни складається з сукні Dolce and Gabbana за 1950 євро (80 тис. 953 грн) та блакитні туфлі Manolo Blahnik за 1075 євро (44 тис. 628 грн).
Ця сукня з леопардовим принтом — Dolce & Gabbana та коштує 2043 євро (84 тис. 800 грн), а доповнює образ сумка від Dior за 3800 євро (157 тис. 730 грн).
На цій естетичній світлині жінка позує у брендових колготках Gucci за 290 доларів (11 тис. 145).
На цьому фото ми впізнали браслет елітного французького бренду Van Cleef & Arpels з білого золота за 6600 євро (273 тис. 940 грн) й каблучки цього бренду, одне таке з білого золота та діамантами коштує 5251 євро (217 тис. 962 грн).
Окрім цього, жінка часто їздить за кордон під час війни, звідки виставляє фото в купальнику та загадковими підписами на кшталт: "Бути жінкою — це вміти тікати так, щоб напевно спіймали". У її стрічці — фото з Греції, Кіпру, Лондона (куди переїхав їхній син).
Перераховані вище речі "дружини" високопоставленого поліцейського коштують понад два мільйони гривень, і це без врахування подорожей, витрати родини на навчання сина у Лондоні та оренди квартири там. Звісно, у кожного різні доходи і витрати, але суперечливість між розкішним стилем життя та зарплатами чиновників викликає питання, та ще й під час повномасштабної війни.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні помітили один з найновіших електричних пікапів класу люкс. Це авто випускається обмеженим тиражем у США.