Незадекларований люкс. "Дружина" ТОП-посадовця Нацполіції засвітилася в брендах під час війни

20-річний син українського чиновника винаймає квартиру у Лондоні, що по кишені не всім британцям

Родина топ-чиновника Нацполіції Богдана Подсохи викликає чимало запитань, адже син може похизуватися навчанням в Лондоні, де винаймає квартиру за скажені гроші, а його ймовірна "дружина" постійно з'являється у блозі в люксових брендах та ювелірці. Анна Подсоха хизується святом лакшері-життя під час війни, коли на рахунку для зборів кожна копійка. Хоча у декларації він обох їх не вказує. Розбираємося чому.

Богдан Подсоха (крайній праворуч) на нараді генпрокурора Андрія Костіна у Рівному

Подсоха працює начальником управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. До роботи у Рівному Подсоха був начальником УСР (аналогічної служби) в Сумській області, а до цього — займав керівні посади у структурах поліції на Харківщині. Це можна дізнатися з його е-декларацій, які він справно подавав, там же є дані про родину. Принаймні дані були до 2020-го року, а потім зникли. І якщо зникнення звідти інформації про сина можна пояснити повноліттям та правилами НАЗК (дітей треба вказувати до 18 років), то з "дружиною" не все так однозначно. При чому остання на днях змінила прізвище у Facebook та почала підписувати себе Анна Золочевська.

Син

Син поліціянта, 20-річний Артур Подсоха, не згадується у деклараціях Богдана Подсохи з 2020-го року. Він у 2022 році вступив у University College London та в такому юному віці вже винаймає квартиру сам, а Лондон — одне з найдорожчих міст у світі для оренди помешкань. Тому, швидше за все, якісь витрати на підтримку сина-студента у родини мають бути.

Артур Подсоха на своїй сторінці у Facebook розповідає про навчання в Лондоні

"Я винаймав квартиру та жив сам. Деяким студентам це може видатися нудним, тому вони обрали гуртожиток чи винаймати квартиру разом з друзями. Але, оскільки я справді ціную свою приватність, повністю приватне місце є найкращою опцією для мене", — сказав Артур у статті про своє навчання.

Чи є Анна Подсоха дружиною поліціянта?

Востаннє ім’я Анни в електронних деклараціях згадувалося у 2020-му році у якості дружини, проте у наступних деклараціях її ім'я зникло. Можливо, розлучилися?

Згадки "дружини" у деклараціях Богдана Подсохи припинилися. Скрін з YouControl

Даних про офіційне розлучення у судових реєстрах немає. Натомість є цілий серіал з позовів про розлучення й поділ майна, які закінчилися у 2016 році (за 4 роки до зникнення Анни з декларації) нічим. Обидві сторони щоразу передумували розлучатися й ділити майно. Ось так виглядає ціла серія судових позовів про розірвання шлюбу, які закінчилися нічим — Анна й Богдан Подсохи після позовів зазвичай їх відкликали:

У судовому реєстрі ціла серія сімейних справ, але всі закінчуються нічим

2015-ий рік. Богдан Подсоха подає на розлучення через суд, відкликає позов, тому його так і не розглядають:

"До початку судового засідання від позивача надійшла письмова заява з проханням залишити позовну заяву без розгляду".

Тоді ж Подсоха подав на поділ майна подружжя, але суд повернув справу через відсутність юрисдикції на майно, розташоване поза Московським районом Харкова.

Спочатку Подсоха подає на розлучення через суд, відкликає позов

2016 рік. У лютому поліціянт знову прагне розлучення і звертається до суду, також просить поділити майно. На судовому засіданні жінка клопотала про надання строку для примирення і суд погодився. Фінал — 29 квітня від позивача надійшла заява про залишення позову без розгляду. Це ж стосувалося поділу майна.

Тут взагалі відповідач клопотала про час на примирення

Чи продовжували Анна та Богдан спроби розлучитися, складно сказати. Адже інформацію про розлучення від РАЦСу не можна побачити у відкритих публічних реєстрах. У нас також є Opendatabot, який стверджує, що вона все ж є дружиною держслужбовця. Ми намагалися зателефонувати до місцевого департаменту стратегічних розслідувань Рівненщини, де працює поліціянт, але вказаний на сайті єдиний номер (0689510898) не відповідав.

Бот, що дає доступ до реєстрів, вказує, що Анна все ж є дружиною

Що у гардеробі Анни Подсохи

Анна Подсоха має власний бізнес та лайфстайл-блог у Facebook та Instagram. У відкритій для публіки сторінці Facebook ми бачимо багато цікавих люксових речей та ювелірних виробів Cartier. На одному з таких фото "дружина" позує у сукні від Dolce&Gabbana за майже дві тисячі євро (1950 євро — 80 тис. 929 грн). Героїня іншого образу — об’ємна чорна сумка Chanel із промовистим лого золотими літерами за 8230 доларів (316 тис. 299 грн).

Плаття за 1950 євро

Сумка за 316 тисяч гривень

Ось тут Анна виставила свій портрет, де видно браслет-гвіздочок на руці, це — Cartier з жовтого золота та 32-ма діамантами. Він коштує 14 тис. 500 євро (601 тис. 850 грн).Також можна впізнати ще один браслет Love з жовтого золота та 10-ма діамантами за 10 тис. 400 євро (431 тис. 707 грн)

Браслети від Cartier з діамантами

Ось це селфі в купальнику Dior, де верх коштує 450 євро (18 тис. 679 грн), бікіні — також 450 євро.

Купальник Dior за тисячу доларів

На цьому фото Анна позує в трикотажній блузі з промовистим написом Cristian Dior, така сама на сайті цього люксового бренду коштує 2 тисячі євро (83 тис. грн).

Ще один Dior, цього разу блуза коштує 83 тисячі гривень

На цьому фото лук Анни складається з сукні Dolce and Gabbana за 1950 євро (80 тис. 953 грн) та блакитні туфлі Manolo Blahnik за 1075 євро (44 тис. 628 грн).

Сукня Dolce and Gabbana та туфлі від Manolo Blahnik

Ця сукня з леопардовим принтом — Dolce & Gabbana та коштує 2043 євро (84 тис. 800 грн), а доповнює образ сумка від Dior за 3800 євро (157 тис. 730 грн).

Сукня Dolce & Gabbana

На цій естетичній світлині жінка позує у брендових колготках Gucci за 290 доларів (11 тис. 145).

Колготки Gucci за триста доларів

На цьому фото ми впізнали браслет елітного французького бренду Van Cleef & Arpels з білого золота за 6600 євро (273 тис. 940 грн) й каблучки цього бренду, одне таке з білого золота та діамантами коштує 5251 євро (217 тис. 962 грн).

Ювелірні прикраси Van Cleef

Окрім цього, жінка часто їздить за кордон під час війни, звідки виставляє фото в купальнику та загадковими підписами на кшталт: "Бути жінкою — це вміти тікати так, щоб напевно спіймали". У її стрічці — фото з Греції, Кіпру, Лондона (куди переїхав їхній син).

Подорожі за кордоном під час війни

Перераховані вище речі "дружини" високопоставленого поліцейського коштують понад два мільйони гривень, і це без врахування подорожей, витрати родини на навчання сина у Лондоні та оренди квартири там. Звісно, у кожного різні доходи і витрати, але суперечливість між розкішним стилем життя та зарплатами чиновників викликає питання, та ще й під час повномасштабної війни.

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