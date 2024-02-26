Суд арестовал Пашинского и назначил сотни миллионов гривен залога: подробности

Сергея Пашинского взяли под стражу в зале суда

Сергей Пашинский был направлен в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272,5 млн гривен. Бывший глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны обвиняется в завладении нефтепродуктами, которые были конфискованы государством. Срок содержания под стражей – до 25 апреля 2024 года.

Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram. Решение приняла следственный судья Наталья Мовчан.

В ходе судебного заседания подозреваемый заявлял, что никогда не имел никаких финансовых операций с нефтепродуктами и не был бизнес-партнером Сергея Тищенко. Также Пашинский отметил, что прятаться не собирается и готов помогать следствию, чтобы ресурсы по продаже топлива ушли в бюджет.

Эксклюзивный комментарий Пашинского перед судом, — "Телеграф"

"Я никогда не был бизнес-партнером господина Тищенко. Это общеизвестный факт. Правоохранители провели миллионы следственных действий. У меня до 2006 года была бизнес-деятельность, у них есть доказательства, но они их не приводят. Я не знаю никого, подчеркиваю, кроме Тищенко в том подозрении: я никогда не видел ни Гавриловых, ни там еще других с названными фамилиями, я никогда с ними не коммуницировал", — заявил Пашинский в суде.

Адвокаты Пашинского утверждали, что в должности и.о. главы администрации президента он не имел полномочий влиять ни на сотрудников МВД, ни на сотрудников Минюста, ни на Премьер-министра. Никто из указанных лиц в его подчинении не был, а Пашинский не осуществлял организационно-распорядительные функции в своей должности.

Сергея Пашинского заключили под стражу в зале суда. Срок содержания – до 25 апреля 2024 года с возможностью внесения залога.

Защита уже подготовила поруки, среди которых военнослужащий Мирослав Гай, экс-нардеп Игорь Лапин и генерал-майор Иван Лесной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о заявлении, с которым Сергей Пашинский выступил перед заседанием ВАКС. По словам экс-нардепа, он не виноват.