Суд заарештував Пашинського і призначив сотні мільйонів гривень застави: подробиці

Сергія Пашинського взяли під варту в залі суду

Сергія Пашинського відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн гривень. Колишнього голову Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони звинувачують у заволодінні нафтопродуктами, що були конфісковані державою. Строк тримання під вартою — до 25 квітня 2024 року.

Про це повідомляє НАБУ у своєму "Telegram". Рішення ухвалила слідча суддя Наталя Мовчан.

Під час судового засідання підозрюваний заявляв, що ніколи не мав жодних фінансових операцій з нафтопродуктами та не був бізнес-партнером Сергія Тищенка. Також Пашинський зазначив, що ховатися не збирається і готовий допомагати слідству, щоб ресурси з продажу палива пішли в бюджет.

Ексклюзивний коментар Пашинського перед судом, — "Телеграф"

"Я ніколи не був бізнес-партнером пана Тищенка. Це загально відомий факт. Правоохоронці провели мільйони слідчих дій. У мене до 2006 року була бізнес-діяльність, у них є докази, але вони їх не наводять. Я не знаю нікого, підкреслюю, крім Тищенка в тій підозрі. Я ніколи не бачив ні Гаврилових, ні там ще інших з названими прізвищами, я ніколи з ними не комунікував", — заявив Пашинський у суді.

Адвокати Пашинського стверджували, що на посаді в.о. голови адміністрації президента він мав повноважень впливати ні на співробітників МВС, ні на співробітників Мін'юсту, ні на Прем'єр-міністра. Ніхто із вказаних осіб у його підпорядкуванні не був, а Пашинський не здійснював організаційно-розпорядчі функції на своїй посаді.

Насамкінець, Сергія Пашинського взяли під варту в залі суду. Строк тримання — до 25 квітня 2024 року з можливістю внесення застави.

Захист вже підготував поруки, серед яких військоВАКСвослужбовець Мирослав Гай, екснардеп Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про заяву, з якою Сергій Пашинський виступив перед засіданням ВАКС. За словами екснардепа, він не винен.