Зеленский поедет с визитом в Армению: армянские СМИ назвали дату

Украинский лидер впервые посетит эту страну

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта 2024 года. Рабочий визит украинского лидера произойдет на фоне роста напряженности в отношениях этой страны с Россией.

Помимо Армении Зеленский также может отправиться в Азербайджан. Об этом сообщает РСЕ/РС со ссылкой на неназванного дипломата.

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Зеленский посетит Армению

Эта информация не была подтверждена официально Министерством иностранных дел (МИД) Армении. Там отказались комментировать этот вопрос. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что проинформируют общество "в свое время".

Точно также не ответил прямо на вопрос Валерий Лобач, временный поверенный в делах Украины в Ереване. В Офисе президента тоже пока ничего об этом не сообщили.

Отметим, что Зеленский ранее не посещал страны Южного Кавказа, будучи президентом. Это будет первый визит в Армению и Азербайджан.

Отношения Армении и России

В последнее время напряжение между Арменией и Россией растет. Все началось с того, что РФ не выполнила свои обязательства страны-союзницы в Нагорном Карабахе. После этого некоторые политики призвали прекратить сотрудничество с Россией и укрепить отношения с Европой.

В скором времени страна ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС). С тех пор Армения "опасна" для Путина, ведь его могут арестовать. МУС выдал ордер на его арест еще в марте 2023 года. В Кремле негативно отреагировали на это решение, пригрозив ухудшением отношений.

Позднее в Армении предложили заключить договор об "не аресте Путина". Но в Кремле скептически к этому отнеслись. Тогда появились проблемы на границе Армении и РФ, где застряли десятки фур с армянским коньяком.

Премьер-министр Никол Пашинян высказался насчет войны в Украине. Он заявил, что Армения не является союзницей России в этом вопросе.

Ранее "Телеграф" писал, что Пашинян назвал украинцев дружественным народом. Вряд ли это заявление понравилось Кремлю.