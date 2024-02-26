Зеленський поїде з візитом до Вірменії: вірменські ЗМІ назвали дату

Український лідер уперше відвідає цю країну

Президент України Володимир Зеленський відвідає Вірменію 4 березня 2024 року. Робочий візит українського лідера відбудеться на тлі зростання напруги у відносинах цієї країни з Росією.

Крім Вірменії, Зеленський також може вирушити до Азербайджану. Про це повідомляє РСЕ/РС із посиланням на неназваного дипломата.

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Зеленський відвідає Вірменію

Цю інформацію не було підтверджено офіційно Міністерством закордонних справ (МЗС) Вірменії. Там відмовилися коментувати це питання. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що проінформують суспільство "у свій час".

Так само не відповів прямо на запитання Валерій Лобач, тимчасовий повірений у справах України в Єревані. В Офісі президента теж поки що нічого про це не повідомили.

Зазначимо, що Зеленський раніше не відвідував країни Південного Кавказу як президент. Це буде перший візит до Вірменії та Азербайджану.

Відносини Вірменії та Росії

Останнім часом напруга між Вірменією та Росією зростає. Все почалося з того, що РФ не виконала своїх зобов’язань країни-союзниці в Нагірному Карабаху. Після цього деякі політики закликали припинити співпрацю з Росією та зміцнити відносини з Європою.

Незабаром країна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). З того часу Вірменія "небезпечна" для Путіна, адже його можуть заарештувати. МКС видав ордер на його арешт ще у березні 2023 року. У Кремлі негативно відреагували на це рішення, погрожуючи погіршенням відносин.

Пізніше у Вірменії запропонували укласти договір про "не арешт Путіна". Але у Кремлі скептично до цього поставилися. Тоді виникли проблеми на кордоні Вірменії та РФ, де застрягли десятки фур з вірменським коньяком.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що Вірменія не є союзницею Росії у цьому питанні.

Раніше "Телеграф" писав, що Пашинян назвав українців дружнім народом. Навряд чи ця заява сподобалася Кремлю.