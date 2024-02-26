Может, но есть условие: у Байдена оценили шансы победить Украину в войне.

Украина победит в войне, если получит все необходимые инструменты для этого

Украина может победить в войне против российского террористического режима Но для этого Украине нужно активно и своевременно оказывать военную помощь от США и стран-союзников.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC. Он отметил, что мнение США неизменно – Украина может победить в этой войне.

"Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой — не дать стране попасть в руки России. Она это уже сделала. И Украина может пойти дальше в отвоевании территории, которую оккупировала Россия, обеспечив поражение России и победу Украины. Но она может это сделать только при условии, что будет иметь необходимые инструменты", – отметил он.

Именно поэтому, добавил Салливан, США должны предоставить Украине военную помощь. Палата представителей должна утвердить пакет помощи Украине, уже прошедший двухпартийное голосование в Сенате.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на длительный срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить более 60 млрд евро Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высокие и касаются не только ее, но и всего мира.