"Добьюсь возврата этих средств": за Пашинского внесли залог

Экс-нардеп заявил, что возвращается к своим обязанностям

За главу Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывшего нардепа Сергея Пашинского, недавно арестованного, внесли залог. Сумма составила 272,5 млн грн.

Об этом сообщил сам Пашинский. Подробности он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-нардепа, деньги внесли предприятия, которые входят в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (НАУДИ).

"Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но в то же время мне очень стыдно, что средства, которые должны были пойти на производство оружия, были использованы для того, чтобы я вышел под залог по сфабрикованным обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возвращения этих денег обратно. Я возвращаюсь к своим обязанностям", — написал он.

Пашинский добавил, что он со своими адвокатами уже подал заявление о преступлении по поводу фальсификации его "разговоров".

Напомним, что 12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру Сергею Тищенко и четырем их подельникам за незаконное присвоение нефтепродуктов, которые были конфискованы у Сергея Курченко — бежавшего в Россию олигарха времен Януковича.

Ранее "Телеграф" рассказал, что защитник политика прокомментировал арест экс-нардепа и спрогнозировал развал подозрения и дела о "хищении нефтепродуктов".