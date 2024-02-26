Эти фамилии давали самоуверенным людям: проверьте свое в списке

По фамилии сразу понимали, что за человек

Украинские фамилии часто образовывались, опираясь на личные черты людей. Самоуверенным и самовлюбленным людям в древности давали соответствующие родовые имена.

К этим фамилиям относятся Божко, Дундук, Кокош и другие. Об этом пишет портал "Рідні".

Украинские фамилии, которые давали самовлюбленным людям:

Божко. Эта фамилия происходит от этносообщества "бойки" или же черты характера "боевой". Известно, что сейчас более 9 тысяч украинцев его носят.

Эта фамилия происходит от этносообщества "бойки" или же черты характера "боевой". Известно, что сейчас более 9 тысяч украинцев его носят. Гергель, производные Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк. Оно появилось от устаревшего "гергеля", которое означало когда-то "гусь". Так могли называть хвастливого и наглого человека, напоминавшего поведением гуся. Сегодня эти фамилии носят всего несколько тысяч человек.

производные Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергелюк. Оно появилось от устаревшего "гергеля", которое означало когда-то "гусь". Так могли называть хвастливого и наглого человека, напоминавшего поведением гуся. Сегодня эти фамилии носят всего несколько тысяч человек. Дундук . Раньше так называли индюков, поэтому эта фамилия также доставалась тщеславному человеку. Дундуков в настоящее время в Украине насчитывается менее 500 человек.

. Раньше так называли индюков, поэтому эта фамилия также доставалась тщеславному человеку. Дундуков в настоящее время в Украине насчитывается менее 500 человек. Индик и Индиченко. Это родовое имя также давали человеку, который был поведением похож на индюка. Сейчас в Украине эти фамилии носят всего несколько сотен человек.

Это родовое имя также давали человеку, который был поведением похож на индюка. Сейчас в Украине эти фамилии носят всего несколько сотен человек. Кокош. Производные Кокоша, Кокошко. Фамилии появились от слова "кокош", что в древности означало петух. Они могли принадлежать надутым и самоуверенным людям. На сегодняшний день такие фамилии имеют несколько тысяч человек.

Производные Кокоша, Кокошко. Фамилии появились от слова "кокош", что в древности означало петух. Они могли принадлежать надутым и самоуверенным людям. На сегодняшний день такие фамилии имеют несколько тысяч человек. Коровай . Фамилия возникла от названия свадебного хлеба. Так могли называть человека с сильным чувством собственного достоинства. Эту фамилию носят около 800 человек в Украине.

. Фамилия возникла от названия свадебного хлеба. Так могли называть человека с сильным чувством собственного достоинства. Эту фамилию носят около 800 человек в Украине. Нетреба, Нетребко, Нетребовский. Таким образом, могли называть независимых, самоуверенных украинцев, которые говорили, что им ничего ни от кого "не надо". У нескольких тысяч украинцев такие фамилии.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, принадлежавших настоящим воинам.