Любитель Путина Карлсон заподозрил Украину в причастности к смерти Навального

Происшествие, по мнению телеведущего, никак не связано с предстоящими выборами в России

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно наделал шуму своим интервью с Владимиром Путиным, заявил, что к смерти российского оппозиционера Алексея Навального может быть причастна Украина. По его мнению, стране это якобы может быть выгодно в войне с РФ.

Такое мнение Карлсон высказал в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана. Он сделал предположение, что якобы вместе с Украиной и Запад мог стоять за смертью Навального.

"Они убили дочь Дугина в Москве. Так что да, это возможно… Но в любом случае, что касается Навального, я не знаю. Но мы всегда должны исходить из того, что мы знаем, то есть из правды, познаваемой правды. А если у вас есть целый политический аппарат, который принимает самые важные решения на планете, основываясь на вещах, которые являются чушью или ложью, вы будете получать плохие результаты каждый раз. И именно поэтому мы находимся там, где находимся", — сказал Такер Карлсон.

Также журналист добавил, что смерть Алексея Навального, по его мнению, вряд ли связана с предстоящими выборами в России. После того как Карлсон посетил Москву и встретился с представителями Кремля, ему показалось, что российские власти якобы не слишком на этом сосредоточены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время интервью журналисту Гленну Беку Такер Карлсон назвал "идиотами" всех, кто считает, что Россия причастна к смерти Алексея Навального.