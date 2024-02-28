Работы идут по плану: Кличко рассказал, когда возобновится движение на станциях "синей" ветки метро Киева
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Работы на закрытом участке идут по графику
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что все шесть станций метро, от "Лыбедской" до "Демиевской", которые сейчас закрыты, заработают в штатном режиме уже этим летом. Движение поездов будет полностью восстановлено.
Соответствующее заявление мэр столицы сделал в эфире телеканала "Киев". Кличко подчеркнул, что работы идут по графику.
"Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом", — отметил городской голова.
Кличко также опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевской подземки.
"Это ложь, которую намеренно распространяют. Распространяют, чтобы возмутить людей. И это опасная тенденция. Потому что, когда лгали, о якобы закрытых станциях на синей ветке — в то время, как они работали как укрытие, — люди не ходили к ним как к укрытию. Речь идет о безопасности людей", — подчеркнул мэр столицы.
Отдельно остановился мэр Киева и на столичных мостах, которые находятся либо в ограниченно трудоспособном, либо в нетрудоспособном состоянии. Кличко отметил, что они нуждаются в особом внимании, а специалисты предприятия "Київавтошляхміст" ведут постоянный мониторинг технического состояния сооружений. По словам мэра, при необходимости специалисты выполняют ремонтные работы.