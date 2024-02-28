Роботи йдуть за планом: Кличко розповів, коли запрацюють закриті станції "синьої" гілки метро Києва

Роботи на закритій ділянці йдуть за графіком

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про те, що всі шість станцій метро, від "Либідської" до "Деміївської", які нині закриті, запрацюють в штатному режимі вже цього літа. Рух поїздів буде повністю відновлено.

Відповідну заяву мер столиці зробив в етері телеканалу "Київ". Кличко підкреслив, що роботи йдуть згідно з графіком.

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів мають відновити вже влітку", — зазначив міський голова.

Кличко також спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київської підземки.

"Це брехня, яку навмисне поширюють. Поширюють, щоб обурити людей. І це небезпечна тенденція. Тому що, коли брехали, про закриті нібито станції на синій гілці — в той час, як вони працювали як укриття, — люди не ходили до них як до укриття. Йдеться ж про безпеку людей", — наголосив мер столиці.

Окремо зупинився міський голова Києва і на столичних мостах, які перебувають або в обмежено працездатному, або у непрацездатному стані. Кличко зауважив, що вони потребують особливої уваги, а фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг технічного стану споруд. За словами мера, за необхідності фахівці виконують ремонтні роботи.