Как план наступления ВСУ попал на стол Кремля и почему это может повториться

Причиной провала операции могли быть не русские шпионы.

На пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательная операция ВСУ в 2023-м была неудачной из-за того, что наши планы "были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление". По словам главы государства, план следующей масштабной операции будут создавать в нескольких вариантах из-за возможной утечки информации, а его детали будут держаться в тайне, ведь "чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим". Аналогичную информацию озвучил и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Из заявления президента можно заключить, что причиной прошлогоднего провала стала деятельность вражеской агентуры, которой удалось перехватить секретные материалы Генштаба ВСУ. Впрочем, по мнению военных аналитиков и экспертов по национальной безопасности, слова Владимира Зеленского трактовали не совсем верно, ведь на самом деле неудача могла быть обусловлена другими факторами.

"Телеграф" выяснял, о чем именно идет речь и почему это может произойти снова.

Официальная, но неисчерпывающая версия

Прежде всего, стоит отметить, что начавшаяся летом 2023 года наступательная операция Вооруженных сил Украины не была провальной на 100%. Ее результатом стало освобождение более 10 населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.

В то же время "перегретое" ожиданиями больших и скорых побед общество довольно болезненно восприняло то, что военным так и не удалось достичь главной цели – продвижения к Азовскому морю. А потом они вообще вынуждены были перейти от наступления к в основном активной обороне.

Вопросы "Кто виноват?" начали раздаваться почти сразу после т.н. "провала контрнаступления". Среди версий рассматривали дефицит оружия, техники и людей, а также активную информационную кампанию, в том числе в западной прессе, в ходе которой в публичное пространство попало слишком много лишних деталей. Откровенный ответ от самого верховного главнокомандующего украинцы дождались только сейчас, но и с ним все оказалось не так просто.

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, если причиной неудачи стала передача врагу информации о планах ВСУ, украинские граждане имеют право узнать имена тех, из-за кого это произошло.

"Я считаю, что заявление Владимира Зеленского очень серьезное. Общество сегодня заслуживает того, чтобы знать, кто виноват в том, что такие планы были у врага. После этой пресс-конференции вопросов к нашей власти не стало меньше. Возможно даже, вопросов стало больше", — сказал политолог в эфире "Еспресо".

В свою очередь в команде президента предпочитают воздерживаться от детализации того, что случилось в прошлом году и кто за этим стоит. На вопрос о том, что именно имел в виду президент во время своего заявления, "Телеграфу" ответили, что " слова Владимира Зеленского не были двусмысленными".

Говоря об утечке информации, глава государства имел в виду не тысячи публикаций в мировых СМИ со схематическими изображениями вероятных направлений движения ВСУ, а попадание плана контрнаступления в руки разведывательных органов РФ, говорит член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский..

– В некоторых случаях это были очень подробные планы, что внесло серьезные коррективы в наше наступление. Президент на 100% прав в том, что о будущих намерениях точно не нужно ни говорить, ни тем более давать доступ к планам кому-то, кроме непосредственных участников их создания.

Относительно путей утечки информации, СБУ активно работает над выяснением всех деталей и регулярно задерживает предателей и агентов врага в наших рядах. Некоторые достижения есть, поэтому постепенно очищаемся, — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Прозаическая реальность

Версия с перехватом плана контрнаступления враждебной агентурой среди высшего политического и военного руководства Украины лежит на поверхности и является самым простым объяснением сложившейся ситуации на фронте 2023-го.

Впрочем, реальные причины военной неудачи могут быть еще более прозаичными и настораживающими, говорит экс-сотрудник СБУ, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

– Конечно, "кроты" существуют и работают на разных уровнях – от мелких и неумелых корректировщиков до действительно "жирных" агентов, которые могут работать на высоком уровне под прикрытием годами. Наши спецслужбы активно работают над обнаружением этих кадров. Первых ловят пачками, ведь они часто сами себя выдают. Для изобличения вторых необходимо собрать очень серьезную доказательную базу, требующую много сил и времени, но соответствующая работа ведется.

Другое дело, что президент мог говорить совсем о другом. Да, план контрнаступления оказался на столе Кремля, но произошло это не из-за передачи врагу каких-то конкретных документов или карт, а просто потому, что скрыть военные намерения в XXI веке просто невозможно. Круглосуточно работает спутниковая и техническая разведка, сканируют каналы связи, перехватывают радиосообщения. Плюс корректировщики на местах сливают информацию о перемещении техники. Добавьте к этому громкое анонсирование наступления. Зная, когда мы должны атаковать, и сопоставив это с дислокацией наших войск, сделать выводы не сложно. Это не утечка, а сбор информации разведывательными службами РФ, – говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

Аналогичного мнения придерживается и ветеран войны, экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий. По словам экс-военного, особенностью современных конфликтов является отсутствие так называемого "тумана войны", когда противники могут лишь догадываться о намерениях друг друга.

Чтобы понять, откуда планировалось наступление ВСУ, не нужно быть военным экспертом, говорит Евгений Дикий. Для этого достаточно иметь за плечами военное училище и посмотреть на карту боевых действий.

– Наше наступление было жестко детерминировано именно географией, расположением фронта. Собственно, вариантов было всего два: ломиться через "линию Суровикина" или зайти с правого берега Днепра на левый и ударить по тылам. Оба варианта просчитывались в считанные минуты. Когда второй сценарий стал невозможным из-за подрыва Каховской ГЭС, "секрет" контрнаступления был раскрыт.

Еще никогда в истории человечества воюющие стороны не знали так много друг о друге, как сейчас. Спутники дают возможность точно знать, где именно и в каком количестве расположена техника и сколько личного состава там находится. Сейчас не то, что дивизию или бригаду – батальонную тактическую группу больше, чем на час не спрячешь.

Остальную информацию вообще можно "нагуглить" из открытых источников и никаких спецагентов для этого не требуется. То же, к сожалению, может произойти и во время последующих наступлений ВСУ, – говорит ветеран в комментарии "Телеграфу".

В войне технологий тонкости военной науки отходят на второй план. Уловки и эффект неожиданности могут сработать в локальных операциях, как-то диверсии на вражеской территории или "заземление" очередного российского А-50. Подготовка к масштабным боевым действиям объективно не может оставаться незамеченной врагом, а следовательно, ставку следует делать не на секретность планов, а на техническую обеспеченность войска, которая позволит победить даже там, где нас уже ждут.