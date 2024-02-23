Нардеп-слуга призвал Украину блокировать импорт для собственного производителя: в его гардеробе брендовые рубашки по 4000 евро

Готов ли нардеп променять итальянские бренды на житомирский трикотаж?

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что Украина постепенно идет к тотальной мобилизации, которая предполагает сосредоточение экономики на собственном производстве. По мнению парламентария, это поможет закрыть вопрос выплат военнослужащим.

"Это является частичным вопросом, где брать деньги и вопрос в 200 тысяч зарплаты военным. Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны, экономики и акцент на производстве своего продукта ", — сказал Дунда в эфире телеканала "Киев24".

Позже на своей странице в Facebook нардеп добавил, что "наша экономика и бизнес должны брать заказы и работать, чтобы деньги оставались в стране, а производство увеличивалось".

Не приведет ли сосредоточение на внутреннем производстве к ограничению импорта товаров из-за границы? При этом сам Дунда свой гардероб пополняет вещами отнюдь не украинских производителей. "Телеграф" выяснил, сколько стоят луки "слуги народа".

Буквально сегодня политик засветился в стенах Рады в рубашке итальянского бренда ISAIA, цена модели – 51 тысяча 900 гривен.

Рубашка итальянского бренда ISAIA

Не так давно Дунда показался в парламенте в жилете бренда Kiton – сейчас подобная модель стоит 1647 евро или 68 350 грн по действующему курсу Нацбанка.

Жилет бренда Kiton

Среди любимых брендов нардепа — и итальянский Brunello Cucinelli. Цена куртки, как у Дунды на фото внизу — 3920 евро, или более 162 тысяч в гривневом эквиваленте. Стоимость серой рубашки — 4615 евро или более 191 тысячи гривен.

Куртка бренда Brunello Cucinelli

Рубашка бренда Brunello Cucinelli

Согласн одекларации за 2022 год, при выборе аксессуаров Дунда также предпочитает иностранные бренды. Народный избранник задекларировал браслет от ювелирного бренда из Италии Baraka. Цены мужских браслетов на официальном сайте достигают 290 тысяч гривен.

Также у нардепа есть коллекция наручных часов от таких швейцарских марок как Longines, Rolex, Milleret, Zenith, Breguet и других.

Гражданская жена Дунды — Елена Кроль — также выбирает аксессуары европейских брендов. Женщина задекларировала наручные часы Rolex, Franck Muller и Chopard. А также золотой комплект от элитного итальянского бренда Damiani.

Согласно законодательству, декларировать ювелирные изделия и другое подобное имущество нужно, если их стоимость превышает 100 прожиточных минимумов. В 2024 году это более 236 тысяч гривен, поэтому можно "прикинуть" стоимость указанного Дундой.

Кто такой Олег Дунда

Нардеп от "Слуги народа" родился в 1980 году в Днепре. Окончил Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов металлургического комплекса по специальности "Финансы".

Согласно информации на сайте Верховной Рады, на момент избрания народным депутатом Дунда работал директором строительного ООО "А.В.С." Основным собственником фирмы числилось ООО "КУА Финансовый капитал", которое связывали с Игорем Коломойским и его партнерами.

В 2001-2007 годах работал в банках, в частности, ПриватБанке, где дошел до должности руководителя департамента. Был помощником на общественных началах депутата Верховной Рады VIII созыва от "Народного фронта" Дениса Дзензерского, замеченного в прогулах и "гречкосействи".

В 2019 году Дунда избран депутатом Верховной Рады IX созыва по округу №91 (Киевская область) от "Слуги народа" как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что беглый экснардеп Александр Онищенко показал дочь от 26-летней российской модели.