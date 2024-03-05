"Квартал 95" собирает полные залы": в "Слуге народа" ответили, нужны ли выступления во время войны

Он уверен, что людям творчество комиков нужно

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко, чье прошлое связано с шоу-бизнесом, считает, что концерты "Квартал — 95" уместны во время войны. Он также рассказал о деятельности артистов, направленной на помощь фронту.

В интервью "Телеграфу" он уточнил, что его прошлая деятельность была связана не столько со студией "Квартал — 95", сколько в целом с шоу-бизнесом. Ткаченко руководил компанией "Квартал-концерт". Сейчас он входит во временную комиссию парламента по вопросам защиты внутренних переселенцев.

"Какие "такие выступления"? Благотворительные концерты в поддержку ВСУ? Уместны. Выступления в воинских частях и госпиталях (а днем — это не менее двух выступлений)? Уместны. Огромное количество помощи на фронт было передано именно актерами "Квартала", просто они об этом не говорят, не пиарятся на этом. Да, упрекают, что, мол, одно дело — песни, а совсем другое юмор во время войны. Но приведу пример: я неоднократно был с военными во время выступлений разных артистов, того же Михаила Хомы (творческий псевдоним Дзидзьо. — Ред .) Так вот он пел "Духовный гимн Украины", "Маричку", а военные попросили: "Михаил, мы спасибо, но дай нам Дзидзьо, дай нам что-то положительное", — рассказал он.

Ткаченко подчеркнул, что на концерты "Квартала" собираются полные залы. А это, отметил он, свидетельствует о том, что людям это нужно.

Детальнее об этом и не только читайте в материале "Телеграфа": Средств не не хватает, их нет: нардепы о выплатах ВПЛ, мобилизации и юморе "Квартала 95" во время войны

Ранее мы рассказывали, что "Квартал 95" попал в большой скандал из-за унижения украинцев на Новый год.