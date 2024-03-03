Бронь за деньги и блокировка карт уклонистов? Нардеп Грищук рассказал, какие изменения будут в новом законе о мобилизации

Народные избранники ищут баланс, принимая решения по тем или иным нормам

Депутаты продолжают работать над новым законопроектом о мобилизации, содержащим более 4000 правок, а завершение работы над ним зависит от того, смогут ли они прийти к соглашению относительно ключевых положений. Есть ряд норм, которые вызывают много вопросов.

Хотя по некоторым положениям уже были приняты решения большинством депутатов. Об этом нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"В первом чтении его (законопроект о мобилизации — ред.) уже приняли. Сейчас мы видим более четырех тысяч правок, поэтому многое зависит от способности парламентского комитета найти принципиальное решение по балансировке ключевых положений", — ответил Грищук на вопрос о принятии этого документа.

Относительно некоторых норм народные избранники уже пришли к согласию. Так, говорит Грищук, скорее всего, в новом законе не будет требования блокировать карточки уклонистам. Также почти договорились об отсрочке от мобилизации для некоторых категорий населения.

"Мы понимаем, что банковские карточки уклонистам блокировать не будут. Ухаживающие за людьми с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. По аспирантам решение на 90% принято. Но в общем еще огромная куча вопросов остается, и их надо решить", — рассказал нардеп.

Что касается идеи бронирования граждан от мобилизации за деньги, то, по мнению Романа Грищука, если это решение и будет, то оно точно не касается нового закона о мобилизации, который сейчас рассматривают депутаты.

"Не думаю, что это будет касаться этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет отражено в законопроекте, о котором мы говорим", — сказал парламентарий.

Полное интервью с Романом Грищуком выйдет на сайте "Телеграфа" утром в понедельник, 4 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что другой нардеп от "Слуги народа", Федор Вениславский, поделился подробностями работы над новым законопроектом о мобилизации. Уклонисты столкнутся с новыми серьезными ограничениями, если этот документ примут.