Из-за Навальной? Елена Зеленская отказалась посетить выступление Байдена в Конгрессе

В Белом доме объяснили возможную причину решения супруги украинского президента

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Возможной причиной могло стать присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального.

Белый дом намеревался, чтобы Елена Зеленская сидела рядом с первой леди Джилл Байден и российской оппозиционеркой Юлией Навальной, в которой некоторые украинцы относятся со скептицизмом. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

"Но потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев, говорят люди, знакомые с ходом переговоров в Киеве. Хотя ее покойного мужа широко называют иконой борьбы с коррупцией, который рисковал своей жизнью, выступая против Путина, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который Путин аннексировал в 2014 году, принадлежал России", — говорится в сообщении.

В то же время представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано "нестыковками в расписании", и направил дополнительные вопросы в офис Зеленской, который так и не ответил.

К слову, Юлия Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость.

"Юлю действительно приглашали, но, думаю, все забывают обстоятельства, при которых разворачивались события", — заявила пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш. "Муж Юлии умер две недели назад. Она путешествовала все это время. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, и хотя она очень ценит приглашение, ей нужно хотя бы немного прийти в себя уже сейчас".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто такая Юлия Навальная и будет ли она продолжать дело своего мужа Алексея, который внезапно умер в колонии.