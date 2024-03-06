Через Навальну? Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ Байдена у Конгресі

У Білому домі пояснили можливу причину рішення дружини українського президента

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення на виступ президента США Джо Байдена перед Сенатом та Палатою представників Конгресу. Можливою причиною могла стати присутність на заході вдови Олексія Навального.

Білий дім мав намір, щоб Олена Зеленська сиділа поруч із першою леді Джілл Байден та російською опозиціонеркою Юлією Навальною, до якої деякі українці ставляться до скептицизму. Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

"Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть люди, знайомі з перебігом переговорів у Києві. Хоча її покійного чоловіка широко називають іконою боротьби з корупцією, який ризикував своїм життям, виступаючи проти Путіна, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який Путін анексував у 2014 році, належав Росії», — йдеться у повідомленні.

Водночас представник Білого дому заявив, що рішення Зеленської, ймовірно, було викликане "нестиковками в розкладі", і направив додаткові питання до офісу Зеленської, який так і не відповів.

До речі, Юлія Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, пославшись на втому.

"Юлю справді запрошували, але, думаю, всі забувають обставини, за яких розгорталися події", — заявила прессекретар Навальної Кіра Ярмиш. "Чоловік Юлії помер два тижні тому. Вона подорожувала весь цей час. Сьогодні перший день, коли вона взагалі була вдома. Як і будь-якій людині, їй потрібен час, щоб прийти до тями, і хоча вона дуже цінує запрошення, їй потрібно хоча б трохи отямитися вже зараз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто така Юлія Навальна і чи продовжуватиме вона справу свого чоловіка Олексія, який раптово помер у колонії.