Мобилизация по-новому: нардеп объяснил, что будет с бронью для военнообязанных

В органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов

В новом законе о мобилизации бронирование предусмотрено не только для госслужащих, работников Нацполиции и ОПК, а также и для других сфер. Бронирование также будет распространяться на тех, чья деятельность в экономической сфере критическая для функционирования государства.

Об этом член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина. По его словам, данный вопрос осуждался замом министра экономики.

"Конечно, бронирование будет и для других сфер. Мы также вчера обсуждали это при участии заместителя министра экономики. Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет подробно определяться постановлением Кабинета министров", — сказал Вениславский.

Он пояснил, что в данном законопроекте определяется только то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Если говорить о государственных служащих категорий Б и В, то среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных.

"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров – для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", — подытожил народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде решили, кого в Украине нужно освободить от призыва на службу во время мобилизации.