Укр

Как получить отсрочку от мобилизации: юрист рассказала, что нужно сделать

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВЛК Новость обновлена 08 марта 2024, 13:39
ВЛК. Фото Коллаж "Телеграф"

На что следует обратить внимание

В Украине идет война и всеобщая мобилизация. Поэтому уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП. Но бывают и случаи, когда, несмотря на это, люди защищают Родину. Право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать.

Об этом сказала юрист Диана Тернова в комментарии "РБК Украина". По ее словам, сначала нужно написать заявление на оформление отсрочки.

К этому вопросу нужно подходить ответственно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" попросить предоставить отсрочку. Затем нужно добавить необходимые документы, пройти ВЛК и ждать ответа на предоставление отсрочки.

Правозащитница советует:

  • Написать обоснованное заявление;
  • Собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;
  • Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;
  • Не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Обратите внимание, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас является военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, скажем, если вам уже 36 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку из военкомата, то пока не обновите этот документ, вы не сможете получить отсрочку», – подчеркивает она.

В случае отказа в отсрочке обязательно указывается причина. Как отмечает Тернова, если вы с ней не согласны, можете обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, законно ли вручение повесток в общественном транспорте. В ТЦК дали четкий ответ.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Повестка #Война в Украине