"Не хочу использовать эти слова": Пристайко рассказал, как Зеленский вывел Путина из себя на переговорах в 2019-м

Всех участников встречи ожидал сюрприз, вспоминает он

Украинский дипломат, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал об атмосфере на переговорах в Париже в 2019 году в "нормандском формате". В них участвовали президенты Украины и России, тогдашний канцлер Германии и президент Франции. Зеленский всех удивил своей бескомпромиссной позицией и взбесил Путина.

"Лидеров, собравшихся в Париже, ожидала одна неожиданная штука. Мне кажется, что и Меркель, и Макрон, и Путин были уверены в том, что Зеленский как новый президент без опыта будет очарован вниманием великих мира сего", — рассказал Пристайко "Украинской Правде".

Он добавил, что лидеры ожидали, что переговоры скоро закончатся. Однако Зеленский всех удивил.

"А тут их ожидал первый сюрприз. Позиция Зеленского была не только изменена перед переговорами. Она была очень жесткой и неуступчивой. Это вызвало раздражение Путина и определенный страх у Меркель и Макрона … Чувствовалось напряжение за столом, реакцию можно было разглядеть на лице Путина. Но чувствовалась уверенность Зеленского в том, что он говорит, и так же было удивление принимавшего нас Макрона. Он, очевидно, чувствовал себя не совсем уверенно. Не на такое завершение переговоров он рассчитывал", — поделился воспоминаниями дипломат.

Дополнительные условия Украины, по его словам, касались разведения войск. Это очень не понравилось Путину.

"Помню эту часть разговора за столом с Путиным. Я как раз вел эту часть, которая ему очень не понравилась, так что он очень эмоционально отреагировал – не хочу использовать эти слова. Могу точно сказать, что Меркель, знавшая русский язык, поняла, что он подразумевает", — рассказал Пристайко.

Он не ответил прямо, высказался ли Путин матом, но отметил, что "иногда на переговорах эмоции начинают захлестывать всех". На той встрече, президент России, по словам дипломата, был "уставшим от жизни суперменом, ведущим сто десятые переговоры". Да и в целом, отмечает он, Путин не яркий переговорщик. В тот день он будто бы пытался найти общий язык с Зеленским.

"Не знаю, была ли это игра такая, но была попытка задобрить в каком-то смысле.Что-то в стиле: "Ваши предшественники они все националюги и политики. Но вы же нормальный человек, взвешенный, вы должны понять", — резюмировал Пристайко.

Как сообщал "Телеграф", по словам Зеленского Путин более 10 раз покушался на его жизнь. Однако несмотря на опасность, которая существует не только для президента, его семья находится в Украине.