В России сообщили о смерти Путина

Родственника диктатора уже похоронили

В России на 91-м году жизни умер Евгений Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, их отцы — Владимир и Михаил были родными братьями. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме своего сына Михаила, пишет IvanovoNews. Похороны состоялись 10 марта.

Семья Евгения Путина жила в Иваново до 2002 года и переехала в Москву после прихода Владимира Путина к власти. Сын Евгения Путина Михаил занимает пост зампреда правления "Газпрома" и входит в правление компании.

Дочь Евгения Путина Анна сейчас носит фамилию Цивилева, она замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужа, который стал главой Кузбасса, 70% компании "Колмар", одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявлял что это "дальний родственник" Путина. Они, по его словам, не общались.

Как сообщал "Телеграф", недавно Путин заявил, что одним из самых ярких событий 2023 года для него стала ситуация на фронте. В целом он сравнил свою жизнь с водопадом, который делает "бжжж" и заявил, что у него много чего происходит. В соцсетях высмеяли откровения диктатора.