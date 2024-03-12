"Не хочу використовувати ці слова": Пристайко розповів, як Зеленський вивів Путіна із себе на переговорах у 2019-му

На всіх учасників зустрічі чекав сюрприз, згадує він.

Український дипломат, експосол у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про атмосферу на переговорах у Парижі у 2019 році у "нормандському форматі". У них брали участь президенти України та Росії, тодішній канцлер Німеччини та президент Франції. Зеленський всіх здивував своєю безкомпромісною позицією та розлютив Путіна.

"Лідерів, які зібралися в Парижі, очікувала одна неочікувана штука. Мені здається, що і Меркель, і Макрон, і Путін були впевненими в тому, що Зеленський як новий президент без досвіду, буде зачарований увагою великих світу цього", — розповів Пристайко "Українській Правді".

Він додав, що лідери очікували, що переговори незабаром закінчаться. Проте Зеленський усіх здивував.

"А тут їх чекав перший сюрприз. Позиція Зеленського була не тільки дещо змінена перед переговорами. Вона була надзвичайно жорсткою і непоступливою. Це викликало роздратування Путіна і певний острах у Меркель і Макрона … Відчувалося напруження за столом, реакцію можна було розгледіти на обличчі Путіна. Але відчувалася впевненість Зеленського в тому, що він говорить, і так само було здивування Макрона, який нас приймав. Він, очевидно, почував себе не зовсім впевнено. Не на таке завершення переговорів він розраховував", — поділився спогадами дипломат.

Додаткові умови України, за його словами, стосувалися розведення військ. Це дуже не сподобалося Путіну.

"Пам'ятаю цю частину розмови за столом з Путіним. Я якраз вів цю частину, яка йому дуже не сподобалася, так що він надзвичайно емоційно відреагував – не хочу використовувати ці слова. Можу точно сказати, що Меркель, яка знала російську мову, зрозуміла, що він має на увазі", — розповів Пристайко.

Він не відповів прямо, чи Путін висловився матом, але зазначив, що "іноді на переговорах емоції починають захльостувати всіх". На тій зустрічі, президент Росії, за словами дипломата, був суперменом, який "втомився від життя, веде сто десяті переговори". Та й загалом, зазначає він, Путін не яскравий перемовник. Того дня він ніби намагався порозумітися з Зеленським.

"Не знаю, чи була це гра така, але була спроба задобрити в якомусь сенсі. Щось у стилі: "Ваші попередники вони всі націоналюги та політики. Але ж ви нормальна людина, зважена, ви повинні зрозуміти", — резюмував Прістайко.

Як повідомляв "Телеграф", за словами Зеленського, Путін понад 10 разів робив замах на його життя. Однак, попри небезпеку, яка існує не тільки для президента, його родина перебуває в Україні.