Все решил один голос: в Раде рассмотрели скандальные ограничения для уклонистов в новом законопроекте

Семь членов комитета проголосовали "за"

Во вторник, 12 марта, на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в новом законопроекте о мобилизации прошла правка, исключающая из текста один из разделов. А именно весь раздел изменений в Кодексе административного судопроизводства.

Об этом сообщает в Telegram нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, решающим стал один голос.

А именно, относительно противодействий уклонистам, снялись предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

"Голосование в Комитете — 7 за, 6 против", — написал нардеп.

По его словам, после голосования заседание было прервано, а затем вообще закрыто председателем комитета.

Гончаренко добавил, что, вероятно, что-то пошло не по плану, поэтому заседание продолжится завтра.

Напомним, что в начале марта вышеупомянутый комитет отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. Но тогда в парламенте поддержали идею лишения права управлять автомобилем.

Предполагалось, что наказание будет в том случае, если военнообязанный "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

Ранее "Телеграф" писал, что украинцами объяснили, как предоставить данные в ТЦК после принятия закона о мобилизации