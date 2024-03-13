В Украине предлагают в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка: названы суммы

Сейчас размер выплат не меняется от количества детей в семье

Народные депутаты Украины хотят увеличить выплаты при рождении ребенка. Нынешнюю сумму в 41 тысячу гривен хотят увеличить почти в десять раз до 384 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект №11072 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 11 марта. Нардепы обеспокоены тем, что в Украине сокращается уровень рождаемости и хотят мотивировать украинок становиться мамами.

Как сказано в объяснительной записке к законопроекту, за последние 10 лет рождаемость в Украине упала на 40%. На это повлияли много факторов, но один из основных, не считая полномасштабную войну, — низкий уровень помощи при рождении ребенка. С 2014 года сумма финансовой помощи при рождении ребенка не изменялась, хотя курс доллара с тех пор и цены выросли. До сих пор мамы могут рассчитывать на 41 280 гривен помощи, независимо от количества детей.

Авторы законопроекта предлагают привязать пособие при рождении ребенка, как и другие социальные выплаты, к прожиточному минимуму для детей до 6 лет. Также предлагается выплачивать разную сумму, в зависимости от того, какой ребенок по счету в семье:

первый ребенок — помощь в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума или 384,5 тысячи гривен по состоянию на март 2024 года;

второй ребенок — помощь в размере, кратному 100 размерам прожиточного минимума или 256,3 тысяч гривен;

третий ребенок и последующие — помощь в размере, кратном 50 размерам прожиточного минимума или 128,2 тысяч гривен.

При этом единоразовый размер выплат нужно увеличить до 20 размеров прожиточного минимума, то есть до 51,3 тысячи гривен. Сейчас сумма единоразовой выплаты составляет 10 тысяч 320 гривен. Остаток суммы, как и сейчас, предлагают выплачивать равными частями на протяжении 36 месяцев, пока ребенку не исполнится 3 года. С 2014 года мамы получают ежемесячно 860 гривен на ребенка.

Чтобы принять этот законопроект, Кабмину нужно будет учесть во время доработки проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" и последующие годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дети военных получат выплаты от государства. Их размер зависит от количества детей в семье.