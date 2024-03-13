До 30 тысяч гривен получат некоторые домохозяйства: каковы обстоятельства для выплаты

Это произойдет в трех областях

Эстонский совет по делам беженцев будет производить денежную выплату на восстановление сельских хозяйств. Максимальный размер начисления составит 30 тысяч гривен.

Как сообщили на странице Эстонского совета по делам беженцев в Украине в Facebook, финансовая помощь будет выплачена в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Такая программа направлена на поддержку пострадавших домохозяйств в сельской местности.

Кто получит выплату

Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:

Запорожская область: Широковская и Новониколаевская общины,

Николаевская область: Березнеговатская и Казанковская общины,

Харьковская область: Шевченковская и Слобожанская общины.

Распределение денег должно быть в сумме 30 тысяч гривен на следующие мероприятия:

восстановление хозяйственных помещений для содержания животных – до 15000 грн;

приобретение кормов для животных – до 15 000 грн;

услуги ветеринара – до 5 250 грн.

Программа ориентирована на пострадавшие от боевых действий домохозяйства в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

Что сделать для начисления помощи

Лицу необходимо подать заявки на онлайн-платформе Эстонского совета по делам беженцев. Обратите внимание, что при необходимости заявителя информируют о необходимости предоставления дополнительной информации.

Принятие решения производится в течение 14 дней с момента получения заявления. При положительном решении подписывается письменное соглашение и финансовая помощь перечисляется на банковский счет заявителя.

Максимальная сумма финансовой помощи составляет 30 000 гривен на одно домохозяйство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет право на почти 11 тысяч гривен.