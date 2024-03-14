GGBET закупили РЭБ-приборы для 93 бригады ВСУ

Лицензионный букмекер GGBET закупил современное военное оборудование для 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр . 14 марта компания сообщила о передаче двух станций радиоэлектронной борьбы на сумму более 1 млн. грн.

В частности, компания передала тактический комплекс средств радиопомех бараживающим боеприпасам "Защита АЛ", способным нейтрализовать действие дронов-камикадзе "Ланцет". А также станцию РЭБ "Защита АФ", которая помогает эффективно бороться с вражескими FPV-дронами на большом расстоянии.

"Сегодня РЭБ-станции являются одними из тех сверхважных элементов, которые фактически спасают жизнь украинских защитников. Переданные приборы помогут создать эффективное противодействие вражеским дронам и обеспечить чистое небо для подразделений ВСУ. Особенно важно, что данные станции произведены в Украине, что позволяет нам не зависеть от помощи партнеров и развивать собственный промышленный военный потенциал», —подчеркнул Дмитрий Вошкарин, СЕО GGBET.

93 отдельная механизированная бригада является эффективной частью в составе ВСУ. Полномасштабное вторжение бригада встретила в Сумской области, где уничтожила большое количество врагов. Далее подразделение активно участвовало в оборонной операции на Бахмутском направлении, где находится до сих пор.