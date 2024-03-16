Довели? В деле самоубийства уклониста в Хусте появились новые подробности

Девушка парня заявляет о неправомерных действиях служащих ТЦК

В ТЦК и СП в городе Хуст проводят служебную проверку из-за сообщения о вероятной попытке самоубийства. Мужчину задержали пограничники на границе при попытке незаконного пересечения 13 марта.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования. Но позже девушка мужчины заявила, что он хотел покончить с собой из-за якобы сильных побоев от работников ТЦК.

По словам ведомства, после задержания мужчину представители ГНСУ доставили в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках", — рассказали в пресс-службе.

Военнослужащие вызвали полицию и карету скорой помощи. Они оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь. Затем медики доставили мужчину в Хустскую городскую больницу, где зафиксировали попытка суицида.

Впоследствии девушка пострадавшего сообщила, что пограничники похитили его из гостиницы в Виноградове. Оттуда его повезли в пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией. По словам девушки, там мужчину начали обвинять в попытке пересечь границу.

Она также добавила, что у мужчины забрали телефон, документы и деньги. Впоследствии его якобы забрали в ТЦК в Иршаве, а оттуда в ТЦК города Хуст. Потом, по словам его девушки, она узнала, что он попал в реанимацию городской больницы.

"И от безысходности и боли человека довели до попытки самоубийства, только после этого его увезли в больницу", — заявила она.

Сам же мужчина утверждает, что полиция видела, как его избивали работники ТЦК, однако его девушке сказали, что не могут зайти в помещение военкомата и противодействовать этому.

По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее "Телеграф" писал, что хулиганам, совершившим нападение с топором на работников ТЦК на Буковине, избрали меру пресечения.