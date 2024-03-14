Популизм против мобилизации: когда Рада проголосует законопроект и кому предоставят отсрочку

Депутаты предложили более четырех тысяч поправок. А в "Слуге народа" надеются на голоса от бывших представителей запрещенной фракции ОПЗЖ

Более месяца депутаты Верховной Рады готовят ко второму чтению законопроект о мобилизации. Профильный комитет национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение поправок от народных депутатов. Только на их ознакомление могут уйти недели – подано более четырех тысяч.

Хотя член комитета, народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в разговоре с "Телеграфом" прогнозировал, что законопроект будет проголосован к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2024 года), документ до сих пор в процессе подготовки. Сегодня же источники издания в парламенте называют разные даты его рассмотрения.

Сроки рассмотрения постоянно переносят

Этот законопроект является уже второй попыткой Министерства обороны представить обществу более четкие правила мобилизации: кто является уклонистом, какие против них будут санкции, каким образом будет происходить демобилизация для военных, находящихся на передовой с февраля 2022 года. Хотя вторая версия документа была значительно доработана, он также подвергся критике в парламенте.

Егор Чернев, депутат от монобольшинства "Слуга народа" (СН), заявлял, что новый текст законопроекта "несколько лучше" и Минобороны прислушалось к парламентариям. "Но все равно, к сожалению, не все, что мы предлагали, Минобороны включило", — говорил он в комментарии "РБК-Украина". Поэтому депутаты рьяно взялись исправлять то, что не услышали в Министерстве обороны.

С этой недели комитет начал рассмотрение поправок. Во вторник, 12 марта, депутатам удалось убрать норму о замораживании банковских счетов и введении ограничений по выезду за границу и вождению транспортных средств для военнообязанных, вовремя не явившихся в ТЦК. Об этом сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Но после этого комитет завершил заседание, перенеся его на следующий день. Но в среду, 13 марта, комитет не смог приступить к работе.

Кого освободят от мобилизации

Также известно, что планируется урегулирование нормы относительно I, II и III группы лиц с инвалидностью и ухаживающих за ними.

"В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одно лицо с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Эту правку мы будем отстаивать", — сообщил глава фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

То же касается и аспирантов: независимо от формы обучения депутаты урегулируют вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации.

Другой член комитета, представитель фракции "Голос" Роман Костенко отметил, что 28 февраля было принято решение об освобождении от призыва во время мобилизации таких категорий:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

Но, несмотря на понимание, что нужно изменить, а что — оставить, большинство депутатов отказываются публично комментировать законопроект о мобилизации из-за застоя процесса. Новые решения не принимают, дату вынесения в зал также переносят. И это, несмотря на очевидную нехватку людей на фронте.

В СМИ накануне появилась информация, что в "Слуге народа" якобы согласовали окончательную версию законопроекта, за которую готова проголосовать коалиция, и документ появится на рассмотрении в сессионном зале "в ближайшие дни", однако позже изменили формулировку, — что пока согласовали и "документ может появиться на рассмотрении в сессионном зале в ближайшие несколько недель".

По информации же источников "Телеграфа" в парламенте, проект закона может быть проголосован в начале апреля. И это самый оптимистичный сценарий. Главным тормозом принятия стали народные депутаты, решившие использовать это для поднятия своих политических рейтингов.

"Это исключительно потому, что общество не в восторге от законопроекта", — комментирует "Телеграфу" не под запись один из парламентариев.

Игра в популизм

В Офисе президента ждут, когда Верховная Рада решит судьбу проекта закона. Президент Владимир Зеленский не скрывает, что сейчас вся ответственность лежит исключительно на парламентариях.

"Пусть депутаты работают и потом отвечают Украине, что будет дальше", — заявил он во время последней пресс-конференции.

Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что дебаты в парламенте не влияют на мобилизационные процессы в Украине: "Когда дебаты закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться [правки], но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом".

Чтобы ускорить процесс, в пятницу, 15 марта, планируется закрытая встреча лидеров фракции с министром обороны Рустемом Умеровым и недавно назначенным главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который впервые посетит парламент, сообщили собеседники издания.

"Пусть они нам расскажут реальную ситуацию на фронте. Пусть расскажут это депутатам, которые будут потом смотреть людям в глаза", — сказал "Телеграфу" один из лидеров комитета.

Он добавил, что в СН не рассчитывают на голоса от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Евросолидарность", которые, по его словам, "играют в популизм". Поэтому в помощь монобольшинству снова придут депутатские группы "За будущее", "Доверие" и бывшие депутаты от ОПЗЖ.

В ближайшее время в комитете планируют синхронизировать позиции и правки по законопроекту, за которые согласны голосовать партнеры СН в парламенте, чтобы не тратить время на рассмотрение 4 тыс. правок.

"Сделаем таблицу, и в зале будем ее отстаивать", — говорит собеседник "Телеграфа".

Он уверяет, что закон может быть принят уже в конце марта.

Война – только для эффективных людей

Экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко понимает, почему ни президент, ни депутаты не хотят брать на себя ответственность за законопроект, несмотря на заявления о необходимости.

"Если говорить конкретно по законопроекту, я уверен, что никто вообще квалифицированных военных не спрашивал, что действительно нужно. Спрашивали каких-то штабных крыс, которые не понимают, что необходимо на фронте, и мыслят категориями Второй мировой войны", — сказал он "Телеграфу".

По его мнению, потребность в принудительной мобилизации была бы гораздо меньше, если бы Силы обороны Украины имели правовые механизмы более эффективно использовать добровольцев там, где нужны специалисты. Также было бы лучше, если бы специалисты, не нужные в своих частях, могли бы эффективно и быстро переводиться в другие подразделения. По его словам, сейчас это занимает в среднем 6-9 месяцев.

"И тогда, возможно, окажется, что и боеспособность армии возрастет, и потребность в таких массовых привлечениях, облавах на улицах будет не столь высока. Но давайте использовать только эффективных людей, кто уже хочет воевать", — считает Луценко.