Спрос упал в 10 раз: все меньше украинцев интересуется военными курсами для гражданских

Украинцы все меньше интересуются военной подготовкой

Спрос на военные курсы для гражданских лиц ощутимо снизился по сравнению с началом российского вторжения в Украину.

О значительном уменьшении количества желающих пройти такую подготовку в интервью "Телеграфу" сообщил вице-президент организации ASD Артур Булыгин.

"Мы начали обучать гражданских примерно в мае 2022 года. Тогда наблюдался огромный интерес – ежедневно к нам приходило 200-300 человек. У нас было много инструкторов, разные направления подготовки. Но сейчас ситуация другая. По моему мнению, те, кто хотел служить, уже пошли в ряды ВСУ", – объясняет Булыгин.

По его словам, государство призывает всех к службе, однако многие надеются увернуться, мол: "Я смогу откосить от армии".

"Хотя мы и другие организации предоставляют возможность бесплатно пройти военную подготовку. Поэтому оправдание о нехватке средств – неправда", – отмечает вице-президент ASD.

Булыгин говорит, что их целевая аудитория – в основном молодежь. "Интересно, что прошедшие наши курсы женщины чаще идут в ВСУ, чем мужчины", — делится он наблюдениями.

В то же время, по его словам, есть люди, которые приходят на курсы только сфотографироваться. "Некоторые покупают страйкбольное оружие, фотографируются и выдают себя за военных. Но они часто посещают нас, поэтому, видимо, что-то умеют", — замечает представитель ASD.

Подробнее о том, как проходят тренировки сейчас и почему сознательная молодежь проявляет интерес к военной подготовке, читайте в полном материале "Телеграфа": Со студенческой скамьи – на полигон: как сознательная молодежь приобретает военные навыки