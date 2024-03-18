Попит впав у 10 разів: дедалі менше українців цікавиться військовими курсами для цивільних

Українці дедалі менше цікавляться військовою підготовкою

Попит на військові курси для цивільних осіб значно знизився порівняно з початком російського вторгнення в Україну.

Про значне зменшення кількості бажаючих пройти таку підготовку в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив віце-президент організації ASD Артур Булигін.

"Ми розпочали навчати цивільних приблизно в травні 2022 року. Тоді спостерігався величезний інтерес – щодня до нас приходило 200-300 людей. Ми мали багато інструкторів, різні напрямки підготовки. Але зараз ситуація інша. На мою думку, ті, хто хотів служити, вже пішли до лав ЗСУ", – пояснює Булигін.

За його словами, держава закликає всіх до служби, проте багато хто сподівається ухилитися, мовляв: "Я зможу відкоситити від армії".

"Хоча ми та інші організації надають можливість безкоштовно пройти військовий вишкіл. Тож виправдання про брак коштів – неправда", – наголошує віце-президент ASD.

Булигін каже, що їхня цільова аудиторія – переважно молодь. "Цікаво, що жінки, які пройшли наші курси, частіше йдуть до ЗСУ, ніж чоловіки", – ділиться він спостереженнями.

Водночас, за його словами, є люди, які приходять на курси лише сфотографуватися. "Дехто купує страйкбольну зброю, фотографується і видає себе за військових. Але вони часто відвідують нас, тож мабуть щось вміють", – зауважує представник ASD.

Докладніше про те, як проходять тренування зараз і чому свідома молодь виявляє інтерес до військової підготовки, читайте у повному матеріалі "Телеграфа": Зі студентської лави – на полігон: як свідома молодь набуває військових навичок