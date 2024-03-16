Мобилизация бездетных женщин в Украине: миф российской пропаганды потерпел крах

Обязаны служить только женщины, имеющие медицинскую специальность

Вопрос нового законопроекта о мобилизации и его правок до сих пор один из самых дискуссионных в Украине. На фоне этого в сети распространяется российский фейк, что якобы Киев планирует мобилизовать примерно 3 млн бездетных женщин.

Эта информация вырвана из контекста и используется врагом для раздувания огня в обществе, сообщает портал Spravdi. Ведь мобилизация женщин один из самых триггерных вопросов.

Пророссийские каналы в Telegram распространяют новость о мобилизации женщин со ссылкой на издание Texty. Они пишут, что в случае затягивания войны или увеличения численности ВС РФ, власти в Украине рассматривают вариант с мобилизацией трех миллионов украинок, у которых нет детей.

На самом деле, эта информация вырвана из контекста и вывернута в нужную пророссийскую сторону. Ведь статья, в которой исследуется объем мобилизационного резерва Украины, является аналитическим материалом. И в ней говорится, что украинские женщины имеют право присоединиться к Силам обороны исключительно на добровольных началах.

Кроме того, Texty независимое издание, не связанное с украинским правительством. Именно поэтому его материалы не отражают позиции военного или политического руководства Украины.

Заметим, что обязанность служить имеют только женщины, имеющие медицинскую профессию. В новом законопроекте о мобилизации, над которым работает Верховная Рада, также не содержится положений о массовой мобилизации женщин.

"Цель подобных вбросов — распространить панические настроения в украинском обществе и они часть комплексных попыток спецслужб России сорвать мобилизацию в Украине", — пишет Spravdi.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минюсте рассказали, сколько осужденных можно мобилизовать в ряды ВСУ