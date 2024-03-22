Песков поразил лицемерным предложением для США по Украине

Статья Financial Times вызвала большой резонанс

В Кремле хотят, чтобы США призвали Киев отказаться от любых ударов по территории России. Таким образом там прокомментировали статью Financial Times о том, что США призвали Украину приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. По его словам, такой призыв Вашингтона к Киеву — "это дело Соединенных Штатов".

"Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов и жилых домов", — сказал Песков.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что США призвали Украину приостановить удары по российской энергетической инфраструктуре. В США предупредили, что удары беспилотников якобы могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры. FT, ссылаясь на трех человек, знакомых с данными обсуждениями отмечает, что неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы безопасности Украины и ГУР.

В свою очередь вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, комментируя статью FT, заявила, что Украина понимает данные призывы, но отметила, что это законная цель для наших Вооруженных сил. Она подчеркнула, что украинская сторона ответила на такие призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями", проведенными на территории России.